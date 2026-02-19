Alexandra Pomales revela por qué volvió con su ex: “Vivimos en un hogar de paz”

Más allá de la televisión, Alexandra Pomales ha utilizado su voz para transformar experiencias personales en movimientos de cambio. Como sobreviviente de violencia doméstica, ha liderado iniciativas como la campaña "Bloquéalo" contra el ciberacoso, posicionándose no solo como una figura del entretenimiento, sino como un referente de resiliencia para las mujeres latinas.

Esta tarde, en el programa “Pégate al mediodía” de Wapa Televisión, espacio que describió como su casa, la actriz se sinceró sobre si volver con una expareja sentimental es reflejo de madurez o atraso. El objetivo de la intérprete, puntualizó, es mejorar la vida de otros.

“Mi caso fue muy público. Yo volví con mi esposo y hay personas que pueden opinar, y pueden decir por qué ella cede, cómo va a soportar algo que no funcionó”, comenzó.

La clave, aseguró, fue haber conocido el “perdón de Dios, conocer la restauración de Dios, conocer que con las herramientas apropiadas” se puede lograr. Según detalló, ha recibido la ayuda de pastores y una lista de especialistas que los ha ayudado.

“Vivimos hoy día en un hogar de paz, de amor, de protección, de respeto, y ayer justo estaba hablando esto con mi esposo, estábamos los dos en la cama como dos nenes chiquitos, hablándonos y le decía: ‘papi qué lindo que hoy día vivimos en un hogar en el que estamos en paz, que no estoy en ese estrés, que no estoy ansiosa por qué va a pasar en las discusiones’”, continuó.