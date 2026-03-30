Antonio Banderas habla del problema de salud por el que dejó Hollywood

Cuando el actor Antonio Banderas recaló en Hollywood, ya tenía un gran recorrido cinematográfico en su España natal, pero sin dudas, producciones como La máscara del Zorro, Entrevista con el vampiro, The Mambo Kings y El gato con botas sirvieron para que su nombre y su cara se hicieran conocidos en todo el planeta. Sin embargo, hace una década decidió abandonar Los Ángeles para siempre. Y según explicó esta semana, no se arrepiente de haberlo hecho.

El actor de 65 años regresó a su ciudad natal, Málaga, en 2017, pero no lo hizo solo para cambiar de aire: el infarto que casi le cuesta la vida fue lo que lo impulsó a mudarse.

“Lo mío fue una advertencia muy seria”, dijo refiriéndose al infarto en una entrevista con el Times publicada este miércoles. “Cambió mi perspectiva de la vida”. El medio señaló que, antes de su grave problema de salud, Banderas vivía entre Estados Unidos y su mansión en Cobham, Surrey, en el Reino Unido.

“Hollywood es muy difícil y entonces terminas arruinándote moralmente”, sostuvo el español a la cuenta de redes sociales Ac2ality en febrero. A su vez, recordó un momento en el que no recibía buenas propuestas laborales y le surgió una idea que no pudo silenciar: “Me acuerdo de pensar: ‘Me voy a vengar haciendo mucho dinero’. Si de esto vas, a por ello”. Y lo hizo. Se metió de lleno, fue osado e hizo oídos sordos a todo. Pero tuvo que pagar un precio y todo estalló en medio de su divorcio.

PUBLICIDAD

“Se juntaron muchas cosas. Me refugié prácticamente en esa idea, en el trabajo, y me hice siete películas seguidas, sin descanso, sin irme a casa. Iba de hotel en hotel, de avión en avión sin parar. Y al final, cuando te metes en esa cueva, te llevas un bofetón. Y a mí me lo dio, bien dado, la vida, porque me pudo haber matado”, se sinceró. En 2017 sufrió un infarto mientras estaba en Londres que lo hizo replantearse varios aspectos de su vida.

La estrella de La balada del pistolero dejó de fumar inmediatamente, vendió su jet privado, regresó a Málaga y compró un teatro. “Al enfrentarme a la muerte, me hizo reflexionar y darme cuenta de que, en realidad, soy actor de teatro”, explicó.

Actualmente, Banderas vive en un departamento con su pareja, la holandesa Nicole Kimpel, y es propietario de varios restaurantes. Pero su sala, Teatro del Soho, es su mayor pasión. “Nunca he sido tan feliz”, señaló.

Banderas también reflexionó sobre cómo se convirtió en una superestrella de Hollywood, y compartió que sus inseguridades por no hablar inglés como lengua materna desaparecieron después de casarse con su ahora exesposa, Melanie Griffith, a quien conoció filmando Rapsodia en Miami, en 1994, y de quien se divorció, en buenos términos, en 2015, tras 18 años de matrimonio.

De todos modos, reveló que en un principio le dijeron que, por ser español, solo podía interpretar a “los malos” en las películas. Sin embargo, demostró que ese prejuicio no tenía sentido cuando se calzó el traje de uno de los héroes más famosos: El Zorro, en 1998. “El problema fue que, unos años después, yo tenía una máscara, un sombrero, una espada y una capa, y el malo era el Capitán Love, que era rubio y tenía los ojos azules”, ironizó.

PUBLICIDAD

Y señaló: “Aún más importante es El Gato con Botas, porque está dirigida a niños pequeños. Ven a un gato que tiene acento español, incluso andaluz, y es un buen tipo”.

Banderas habló con Page Six en diciembre de 2022 y lejos de agregarle dramatismo a la situación, se mostró agradecido: “Me di cuenta de que probablemente fue una de las mejores cosas que me han pasado en la vida, porque me hizo dar cuenta que muchas cosas por las que me preocupaba a diario, realmente no eran importantes y carecían de sentido”, explicó.

En esa misma entrevista contó que, tras haber sufrido un infarto, se cuestionó: “¿Por qué me preocupo por eso si voy a morir?”. Y aseguró: “Todos sabemos que en algún momento vamos a morir, pero yo estuve muy cerca... Vi a mi propia muerte aquí mismo”.