21 de noviembre de 2025
78°nubes dispersas
Entretenimiento
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arranca la noche final de Miss Universe 2025 desde Tailandia

La boricua Zashely Alicea representa a Puerto Rico en una de las ediciones más competitivas

21 de noviembre de 2025 - 9:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Miss Universe 2025 (The Associated Press)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
barbara.sepulveda@gfrmedia.com

La noche más esperada de los certámenes de belleza ya está aquí y el universo se prepara para conocer quién será la nueva Miss Universe 2025, desde el Impact Challenger Hall, en Pak Kret, Tailandia.

RELACIONADAS

Durante las pasadas semanas, 120 participantes han demostrado su proyección, esencia, carisma y actitud en las distintas actividades de la concentración. Puerto Rico está representado por Zashely Nicole Alicea.

Tras la competencia preliminar, celebrada el miércoles —donde las delegadas fueron evaluadas en traje de baño y vestido de gala— hoy se revelará quiénes conformarán el anhelado “Top 30”. Posteriormente, el grupo será reducido al “Top 12″, “Top 5″ y, finalmente, al “Top 3″, donde solo una logrará coronarse como sucesora de Miss Universe 2024, la danesa Victoria Kjaer.

El jurado de este año está compuesto por la Miss Universe 2020, Andrea Meza, la modelo y empresaria venezolana Sharon Fonseca, el pintor brasileño Romero Britto, el periodista y escritor cubano Ismael Cala, la badmintonista india Saina Nehwal, Miss Tailandia 1998, Chalida Thaochalee y el cantante filipino Louie Heredia.

Esta noche, la nueva Miss Universe será coronada nuevamente con la tiara Luz del Infinito —o Lumière de l’Infini— presentada el año pasado en México.

Miss Costa de Marfil, Olivia Yacee; Miss Puerto Rico, Zashely Alicea y Miss Latina, Yamilez Hernández.Miss Argentina – Aldana MassetLa joven venezolana se ha destacado por su elegancia y oratoria. Es otra de las candidatas latinas con altas probabilidades de ganar la corona.
1 / 35 | 2025: Las 12 favoritas de El Nuevo Día para ganar la corona de Miss Universe . Miss Costa de Marfil, Olivia Yacee; Miss Puerto Rico, Zashely Alicea y Miss Latina, Yamilez Hernández. - Suministrada
Tags
Miss UniverseZashely Alicea RiveraCertamen de bellezaVictoria Kjaer Theilvig
ACERCA DEL AUTOR
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
Entretenimiento
