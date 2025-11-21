Arranca la noche final de Miss Universe 2025 desde Tailandia

La noche más esperada de los certámenes de belleza ya está aquí y el universo se prepara para conocer quién será la nueva Miss Universe 2025, desde el Impact Challenger Hall, en Pak Kret, Tailandia.

Durante las pasadas semanas, 120 participantes han demostrado su proyección, esencia, carisma y actitud en las distintas actividades de la concentración. Puerto Rico está representado por Zashely Nicole Alicea.

Tras la competencia preliminar, celebrada el miércoles —donde las delegadas fueron evaluadas en traje de baño y vestido de gala— hoy se revelará quiénes conformarán el anhelado “Top 30”. Posteriormente, el grupo será reducido al “Top 12″, “Top 5″ y, finalmente, al “Top 3″, donde solo una logrará coronarse como sucesora de Miss Universe 2024, la danesa Victoria Kjaer.

El jurado de este año está compuesto por la Miss Universe 2020, Andrea Meza, la modelo y empresaria venezolana Sharon Fonseca, el pintor brasileño Romero Britto, el periodista y escritor cubano Ismael Cala, la badmintonista india Saina Nehwal, Miss Tailandia 1998, Chalida Thaochalee y el cantante filipino Louie Heredia.

Esta noche, la nueva Miss Universe será coronada nuevamente con la tiara Luz del Infinito —o Lumière de l’Infini— presentada el año pasado en México.