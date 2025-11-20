Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
20 de noviembre de 2025
86°lluvia ligera
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Renuncia tercer jurado del Miss Universe 2025

La princesa Camilla di Borbone delle Due Sicilie no participará en el certamen en Tailandia

20 de noviembre de 2025 - 1:08 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las concursantes compiten en traje nacional del certamen de Miss Universe en la provincia de Nonthaburi, Tailandia. (The Associated Press)
Por Servicios combinados

A horas de que se celebre el certamen Miss Universe 2025 en Bangkok, Tailandia, se suma otra renuncia de un miembro del jurado.

RELACIONADAS

La presidenta del comité de selección de Miss Universe, la princesa Camilla di Borbone delle Due Sicilie, renunció a su puesto como jueza a menos de 30 horas de la elección de la sucesora de Victoria Kjær, Miss Universe 2024, según informó People.

Esta es la tercera renuncia de un miembro del jurado. Su salida ocurre luego de que el pianista y compositor franco-libanés Omar Harfouch y el exfutbolista y entrenador francés Claude Makélélé renunciaran entre críticas por supuesto fraude en la competencia.

La gala final se transmite hoy, jueves, a las 9:00 p.m. a través de Wapa TV. En Tailandia, este evento se llevará a cabo en la mañana del 21 de noviembre, cerca de las 9:00 a.m. hora local.

Según Harfouch, esta semana “se llevó a cabo una votación secreta para preseleccionar a 30 concursantes” que serán anunciadas como clasificadas al comienzo de la gala final, una tarea que, según él, recayó sobre personas que no forman parte del comité de selección.

Al respecto, la Organización Miss Universe respondió que ningún grupo externo al comité de selección había sido formado para evaluar a las candidatas o escoger a las finalistas del certamen, sino que un panel distinto de jueces estudiará y premiará los mejores proyectos sociales impulsados por las competidoras sin que esto impacte en quien ganará la corona.

Miss Costa de Marfil, Olivia Yacee; Miss Puerto Rico, Zashely Alicea y Miss Latina, Yamilez Hernández.Miss Argentina – Aldana MassetLa joven venezolana se ha destacado por su elegancia y oratoria. Es otra de las candidatas latinas con altas probabilidades de ganar la corona.
1 / 35 | 2025: Las 12 favoritas de El Nuevo Día para ganar la corona de Miss Universe . Miss Costa de Marfil, Olivia Yacee; Miss Puerto Rico, Zashely Alicea y Miss Latina, Yamilez Hernández. - Suministrada

Harfouch también indicó que, tras consultar con un bufete de abogados de Nueva York, evalúa denunciar formalmente a la Organización Miss Universe por su manejo del caso, lo que incluye presuntos delitos como “fraude, abuso de poder, corrupción, engaño, incumplimiento de contrato, conflicto de intereses y daños morales y reputacionales”.

El artista agregó que fue “engañado y utilizado públicamente para dar credibilidad a un proceso electoral que ya estaba viciado”.

Makélélé, por su parte, expresó escuetamente que ya no atenderá Miss Universe 2025, sin dar más explicaciones.

Las renuncias suceden después de la polémica protagonizada por el director de la franquicia de Miss Universe en Tailandia, el tailandés Nawat Itsaragrisil, quien insultó hace días a la representante de México, Fátima Bosch.

Guerra en Miss Universe: humillan a Miss México y delegadas se van en plena competencia

Guerra en Miss Universe: humillan a Miss México y delegadas se van en plena competencia

La organización enfrenta una crisis pública en medio de una alegada guerra de poder. Llamaron “tonta” a la reina mexicana Fátima Bosch en Tailandia, esta no se quedó callada y muchas concursantes la apoyaron. Así confrontaron al influyente empresario Nawat Itsaragrisi.

El episodio generó múltiples críticas a Nawat, que llegaron a provenir de la misma presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, o de ONU Mujeres.

Esta semana, Harfouch había mediado para rebajar las tensiones entre el presidente y propietario de Organización Miss Universe, el mexicano Raúl Rocha, y Nawat, quienes también llegaron a amenazarse con acciones legales.

Tags
Miss UniverseTailandia
ACERCA DEL AUTOR
Servicios combinados
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 20 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: