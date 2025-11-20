Renuncia tercer jurado del Miss Universe 2025

A horas de que se celebre el certamen Miss Universe 2025 en Bangkok, Tailandia, se suma otra renuncia de un miembro del jurado.

La presidenta del comité de selección de Miss Universe, la princesa Camilla di Borbone delle Due Sicilie, renunció a su puesto como jueza a menos de 30 horas de la elección de la sucesora de Victoria Kjær, Miss Universe 2024, según informó People.

Esta es la tercera renuncia de un miembro del jurado. Su salida ocurre luego de que el pianista y compositor franco-libanés Omar Harfouch y el exfutbolista y entrenador francés Claude Makélélé renunciaran entre críticas por supuesto fraude en la competencia.

La gala final se transmite hoy, jueves, a las 9:00 p.m. a través de Wapa TV. En Tailandia, este evento se llevará a cabo en la mañana del 21 de noviembre, cerca de las 9:00 a.m. hora local.

Según Harfouch, esta semana “se llevó a cabo una votación secreta para preseleccionar a 30 concursantes” que serán anunciadas como clasificadas al comienzo de la gala final, una tarea que, según él, recayó sobre personas que no forman parte del comité de selección.

Al respecto, la Organización Miss Universe respondió que ningún grupo externo al comité de selección había sido formado para evaluar a las candidatas o escoger a las finalistas del certamen, sino que un panel distinto de jueces estudiará y premiará los mejores proyectos sociales impulsados por las competidoras sin que esto impacte en quien ganará la corona.

Harfouch también indicó que, tras consultar con un bufete de abogados de Nueva York, evalúa denunciar formalmente a la Organización Miss Universe por su manejo del caso, lo que incluye presuntos delitos como “fraude, abuso de poder, corrupción, engaño, incumplimiento de contrato, conflicto de intereses y daños morales y reputacionales”.

El artista agregó que fue “engañado y utilizado públicamente para dar credibilidad a un proceso electoral que ya estaba viciado”.

Makélélé, por su parte, expresó escuetamente que ya no atenderá Miss Universe 2025, sin dar más explicaciones.

Las renuncias suceden después de la polémica protagonizada por el director de la franquicia de Miss Universe en Tailandia, el tailandés Nawat Itsaragrisil, quien insultó hace días a la representante de México, Fátima Bosch.

El episodio generó múltiples críticas a Nawat, que llegaron a provenir de la misma presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, o de ONU Mujeres.