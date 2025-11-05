Opinión
5 de noviembre de 2025
86°ligeramente nublado
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Fuertes declaraciones de Alicia Machado sobre lío en Miss Universe

Pide mover el certamen de belleza a otro país

5 de noviembre de 2025 - 12:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Alicia Machado. (Suministrada)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La actriz Alicia Machado, quien se coronó como Miss Universe 1996, se pronunció este martes sobre la pólemica que generó el enfrentamiento entre el director de la organización en Tailandia, Nawat Itsaragrisil, y Fátima Bosch, representante de México en el certamen.

RELACIONADAS

A través de una transmisión en vivo de Instagram, Machado sugirió a los ejecutivos de la franquicia celebrar el concurso este año en República Dominicana y no en Tailandia.

“No soporto lo que pasó en el Miss Universo, no lo soporto. Yo fuera la directora del Miss Universo y recojo a todas mis carajitas y me las llevo para Dominicana, y yo allá tengo 700 resorts, uno mejor que otro, donde me las van a recibir con los brazos abiertos y Telemundo tiene la franquicia, tiene la capacidad a nivel de técnicos de producir un show en tres días”, afirmó Machado visiblemente molesta por la situación.

Guerra en Miss Universe: humillan a Miss México y delegadas se van en plena competencia

Guerra en Miss Universe: humillan a Miss México y delegadas se van en plena competencia

La organización enfrenta una crisis pública en medio de una alegada guerra de poder. Llamaron “tonta” a la reina mexicana Fátima Bosch en Tailandia, esta no se quedó callada y muchas concursantes la apoyaron. Así confrontaron al influyente empresario Nawat Itsaragrisi.

Asimismo, la exreina de belleza cuestionó la permanencia del certamen en ese país, que evidencia desigualdades de género significativas y contaminación.

“¿A quién se le ocurrió llevar el concurso para allá? Esas playas están súper contaminadas, parecen las playas de esos muelles, horrorosas son esas playas, eso es pura fotografía, eso es puro photoshop, todos esos asiáticos son expertos en hacer que en los videos todo parezca bonito. ¿Qué hacen ahí? Señor Rocha, recoja todas esas muchachas y lléveselas para República Dominicana, que tiene los mejores hoteles del mundo”, señaló.

Las representantes de cada país comparten durante las actividades del certamen. La representante de Puerto Rico, Zashely Alicea en el vestíbulo del hotel. (Instagram)Miss Universe Belarus 2025.
1 / 32 | Así arrancó la competencia de Miss Universe en Tailandia . Las representantes de cada país comparten durante las actividades del certamen. - Miss Universe Organization
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
