20 de noviembre de 2025
81°nubes dispersas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Qué opina Osmel Sousa de Zashely Alicea luego de la preliminar de Miss Universe 2025?

El “zar de la belleza” reveló su grupo final de aspirantes favoritas

20 de noviembre de 2025 - 5:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Miss Universe Puerto Rico, Zashely Alicea, durante la competencia preliminar. (Suministrada)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

¡El trabajo ya está hecho! Luego de la competencia preliminar celebrada ayer, en tan solo horas se dará a conocer el selecto grupo de 30 semifinalistas que avanzará en su deseo de coronarse como Miss Universe 2025 desde Tailandia.

RELACIONADAS

Tras el desempeño de las 120 candidatas en traje de baño y vestido de gala, el reconocido “zar de la belleza”, Osmel Sousa, compartió cuáles son sus favoritas para convertirse en la sucesora de la danesa Victoria Kjaer.

El momento fue captado por la periodista Verónica Bastos, quien se encontraba en compañía de Sousa y Miguel Ángel Masjuán.

Para el cubano, estas fueron las candidatas que más se destacaron: Puerto Rico, Colombia, México, Venezuela, Costa Rica, Costa de Marfil y Tailandia.

“Buenísima”, expresó al hablar sobre la pasarela de la representante boricua, Zashely Alicea.

Recordemos que, la pasada semana, el empresario cubano-venezolano no favoreció la idea de que la corona universal se la lleve la delegada puertorriqueña, luego de que ignorara a los presentadores boricuas Aleyda Ortiz y Carlos Adyan en el programa “En casa con Telemundo”, cuando le preguntaron sobre la representante de la isla.

“Perdóname”, fue la respuesta de Sousa al ser cuestionado sobre su opinión en cuanto a las aspirantes latinas.

En Puerto Rico, el certamen podrá ser visto hoy jueves, 20 de noviembre, a las 9:00 p.m., por Wapa TV.

Miss Costa de Marfil, Olivia Yacee; Miss Puerto Rico, Zashely Alicea y Miss Latina, Yamilez Hernández.Miss Argentina – Aldana MassetLa joven venezolana se ha destacado por su elegancia y oratoria. Es otra de las candidatas latinas con altas probabilidades de ganar la corona.
1 / 35 | 2025: Las 12 favoritas de El Nuevo Día para ganar la corona de Miss Universe . Miss Costa de Marfil, Olivia Yacee; Miss Puerto Rico, Zashely Alicea y Miss Latina, Yamilez Hernández. - Suministrada
Tags
Osmel SousaMiss UniverseZashely Alicea RiveraTailandiaCertamen de belleza
ACERCA DEL AUTOR
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
Entretenimiento
