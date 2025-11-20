¿Qué opina Osmel Sousa de Zashely Alicea luego de la preliminar de Miss Universe 2025?

¡El trabajo ya está hecho! Luego de la competencia preliminar celebrada ayer, en tan solo horas se dará a conocer el selecto grupo de 30 semifinalistas que avanzará en su deseo de coronarse como Miss Universe 2025 desde Tailandia.

Tras el desempeño de las 120 candidatas en traje de baño y vestido de gala, el reconocido “zar de la belleza”, Osmel Sousa, compartió cuáles son sus favoritas para convertirse en la sucesora de la danesa Victoria Kjaer.

El momento fue captado por la periodista Verónica Bastos, quien se encontraba en compañía de Sousa y Miguel Ángel Masjuán.

Para el cubano, estas fueron las candidatas que más se destacaron: Puerto Rico, Colombia, México, Venezuela, Costa Rica, Costa de Marfil y Tailandia.

“Buenísima”, expresó al hablar sobre la pasarela de la representante boricua, Zashely Alicea.

PUBLICIDAD

“Perdóname”, fue la respuesta de Sousa al ser cuestionado sobre su opinión en cuanto a las aspirantes latinas.

En Puerto Rico, el certamen podrá ser visto hoy jueves, 20 de noviembre, a las 9:00 p.m., por Wapa TV.