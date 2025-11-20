Opinión
20 de noviembre de 2025
84°lluvia ligera
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Ella es Puerto Rico”: franquicia local dedica emotivas palabras a Zashely Alicea

La beldad boricua ha sido protagonista en Tailandia por su seguridad, elegancia y talento

20 de noviembre de 2025 - 4:24 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Zashely Alicea Rivera tiene 26 años. (Suministrada/ Jean Ayala, Wapa TV)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Desde las aulas de ballet hasta el escenario internacional de Miss Universe, la trayectoria de Zashely Nicole Alicea Rivera es un testimonio de perseverancia y pasión. Bailarina profesional, gimnasta y licenciada en Psicología por la Universidad de Puerto Rico (UPR), la beldad boricua ha fusionado sus pasiones para crear un impacto social significativo a través del arte y la educación.

RELACIONADAS

Con una presencia impactante e innegable, Alicea Rivera ha brillado en cada etapa de la competencia. Desde el desfile en traje típico, donde fusionó su destreza en el ballet con la esencia cultural de Puerto Rico, hasta la preliminar, donde cautivó con su elegancia y energía, la joven de 26 años ha demostrado por qué es una de las candidatas más fuertes del certamen.

Esta tarde, a solo horas de salir a la pasarela universal en la gran noche final de Miss Universe 2025, la organización de Miss Universe Puerto Rico publicó un mensaje en sus plataformas sociales con buenos deseos para la soberana.

“¡Ella es Puerto Rico! Zashely Alicea es la digna representación de la mujer puertorriqueña: fuerte, disciplinada, soñadora y luchadora. Qué orgullo que seas tú quien nos represente ante el universo, llevando nuestra esencia, cultura y corazón boricua a cada paso. Todo Puerto Rico sueña contigo, celebra tus logros y te acompaña en cada instante de esta histórica competencia. ¡Brilla con fuerza, reina!”, lee el escrito.

La publicación, además, cuenta con un video que recoge los momentos más memorables de la participación de la natural de San Juan en Tailandia. En casa paso, Alicea Rivera ha mostrado la disciplina y dedicación que la han caracterizado desde niña.

En Puerto Rico, el certamen podrá ser visto el jueves, 20 de noviembre, a las 9:00 p.m. por Wapa TV. En Tailandia, este evento se llevará a cabo en la mañana del 21 de noviembre, cerca de las 9:00 a.m. hora local.

La ruta comenzó en la calle Rafael Mercado de la urbanización Las Delicias, en Río Piedras.Padres, estudiantes y maestros de la Escuela Especializada en Ballet Julián E. Blanco, aguardaron por Miss Universe Puerto Rico 2025, quien regresaría al espacio donde se desarrolló en el ballet, una de las pasiones que definen su vida y un pilar de su identidad cultural."Es un espacio que necesitaba visitar antes de ir al universo”, concluyó la beldad.
1 / 8 | Un viaje a los lugares más importantes en la vida de Zashely Alicea. La ruta comenzó en la calle Rafael Mercado de la urbanización Las Delicias, en Río Piedras. - Pablo Martínez Rodríguez

El diario de hoy
jueves, 20 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
