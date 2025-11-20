“Ella es Puerto Rico”: franquicia local dedica emotivas palabras a Zashely Alicea

Desde las aulas de ballet hasta el escenario internacional de Miss Universe, la trayectoria de Zashely Nicole Alicea Rivera es un testimonio de perseverancia y pasión. Bailarina profesional, gimnasta y licenciada en Psicología por la Universidad de Puerto Rico (UPR), la beldad boricua ha fusionado sus pasiones para crear un impacto social significativo a través del arte y la educación.

Con una presencia impactante e innegable, Alicea Rivera ha brillado en cada etapa de la competencia. Desde el desfile en traje típico, donde fusionó su destreza en el ballet con la esencia cultural de Puerto Rico, hasta la preliminar, donde cautivó con su elegancia y energía, la joven de 26 años ha demostrado por qué es una de las candidatas más fuertes del certamen.

Esta tarde, a solo horas de salir a la pasarela universal en la gran noche final de Miss Universe 2025, la organización de Miss Universe Puerto Rico publicó un mensaje en sus plataformas sociales con buenos deseos para la soberana.

PUBLICIDAD

“¡Ella es Puerto Rico! Zashely Alicea es la digna representación de la mujer puertorriqueña: fuerte, disciplinada, soñadora y luchadora. Qué orgullo que seas tú quien nos represente ante el universo, llevando nuestra esencia, cultura y corazón boricua a cada paso. Todo Puerto Rico sueña contigo, celebra tus logros y te acompaña en cada instante de esta histórica competencia. ¡Brilla con fuerza, reina!”, lee el escrito.

La publicación, además, cuenta con un video que recoge los momentos más memorables de la participación de la natural de San Juan en Tailandia. En casa paso, Alicea Rivera ha mostrado la disciplina y dedicación que la han caracterizado desde niña.

En Puerto Rico, el certamen podrá ser visto el jueves, 20 de noviembre, a las 9:00 p.m. por Wapa TV. En Tailandia, este evento se llevará a cabo en la mañana del 21 de noviembre, cerca de las 9:00 a.m. hora local.