Artistas aseguran que donarán $10 mil cada uno a Ramona Cruz Sanabria tras orden de desalojo

Luego de que trascendiera en los medios de comunicación ayer, que Ramona Cruz Sanabria, de 78 años, sería removida forzosamente de su centenaria casa en Playuela, en Aguadilla, múltiples artistas se unieron en donaciones para la adquisición de una nueva residencia.

El Tribunal de Primera Instancia decidió ayer proceder con la orden de desalojo. En reacción, la mujer dijo a El Nuevo Día: “Es como si fuera una agonía, como si algo se le desprendiera a mi corazón. Algo bien doloroso que, a veces, no tienes palabras para decirlo o explicarlo. […]No sé lo que va a pasar, no tenemos para dónde ir, no tenemos casa, no tenemos dinero, no tenemos nada”.

Otros medios locales y páginas de redes sociales también reportaron la noticia, y en una publicación de Molusco TV, fue que los artistas comenzaron la convocatoria para realizar las donaciones.

El empresario Raphy Pina inició las donaciones para ayudar a comprarle a la envejeciente. A Pina también se unieron los artistas urbanos puertorriqueños Árcangel y Ñengo Flow y el youtuber dominicano Santiago Matías, con 10 mil dólares cada uno.

“Que se muden en un mejor lugar. Hacemos un serrucho, cuenten con 10 mil de mi parte. Ronquen los que son duros en redes”, comentó el prometido y mánager de Natti Natasha. Mientras que Árcangel dijo: “@yosoymolusco ponte creativo y me avisas cómo podemos colaborar, yo pongo 10k más con los de @raphypina son 20tana window”.

Por su lado, Ñengo siguió a sus colegas y escribió: “Dímelo yo pongo 10k también @arcangel @pinarecords1 @yosoymolusco estamos aquí”. Y Alofoke añadió: “Molu estoy activo con 10K. Avísame, por favor”.

Cruz Sanabria vive en el hogar de su familia junto a su esposo y sus dos hermanos, todos adultos mayores.

Ramona Cruz, su nieta Tiara Pérez Jaime y su esposo, Jacobo Pérez Soto. FOTO POR: Carlos Giusti/GFR Media Ramona Cruz Sanabria, Desahucio, Playa India (Carlos Giusti/Staff)

Detalles del caso

El pleito judicial inició en 1993, cuando la empresa Playa India, dueña del terreno, presentó una demanda contra Ramona. La sentencia a favor de la compañía fue dictada el 4 de agosto de 1997. No obstante, no fue hasta 2018 que la entidad recurrió nuevamente al Tribunal de Aguadilla para pedir el desahucio, que se concedió en 2023.

Luego de acudir, en dos ocasiones, al Tribunal Supremo, el máximo foro judicial rechazó, en 2024, la reconsideración que Cruz Sanabria solicitó para intervenir y detener la orden de desahucio emitida a favor de Playa India.

A pesar del argumento de que la familia de Cruz Sanabria es dueña de la propiedad al amparo de una disposición en el Código Civil que permite la posesión de un bien inmueble si han pasado 20 años “sin necesidad de título ni buena fe” (usucapión), el Tribunal Supremo cerró las puertas para escuchar los planteamientos de ambas partes.