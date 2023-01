“Puerto Rico, con Cariño al universo”, decía parte del coro con el que el grupo Yuvi Plena despidió esta mañana a la Miss Universe Puerto Rico 2022, Ashley Ann Cariño Barreto, quien viajó a Nueva Orleans donde este próximo 14 de enero se celebrará la edición 71 del certamen internacional.

La joven de 28 llegó temprano en la mañana al aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín donde varios fanáticos la esperaban para tomarse una fotografía y expresarle sus buenos deseos. Asimismo, la estudiante de ingeniería aeroespacial, se mostró feliz y entusiasmada ante el recibimiento.

Fue así como, con bandera de Puerto Rico en mano, la beldad boricua pasó al interior del aeropuerto, en Carolina, donde bailarinas, cabezudos y zanqueros le regalaron un saludo musical lleno de tradición y cultura. Allí uno de los personajes le entregó un arreglo floral.

El pasado mes de diciembre, a solo horas de develar su traje típico la representante de Puerto Rico comentó a El Nuevo Día que la invadían muchos sentimientos, todos positivos. Sobre todo, puntualizó, la conmueve el apoyo que ha recibido desde que era una de las candidatas de la competencia nacional.

Cada consejo, motivación, elogió, oraciones y buenos deseos, Cariño Barreto, prometió retribuirlos con un desempeño magistral en Nueva Orleans. Su mayor anhelo es traer la sexta corona a su natal, y está trabajando fuerte para ello, sentenció.

“Pero más allá de ganar y de lo que suceda la última noche del concurso, (quiero) hacer a Puerto Rico brillar. No se trata de yo brillar como persona mediante todo el esfuerzo que he puesto, también es hacer brillar a las personas que han estado conmigo, que me han apoyado, que me han dado las herramientas que necesito y que han servido como fuente de apoyo y crecimiento”, pronunció con sinceridad.