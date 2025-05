Así es Gloria Trevi como madre: “Soy su seguro de vida”

Como madre de dos jóvenes adultos, la cantante mexicana Gloria Trevi procura estar presente en la vida de sus hijos desde un espacio de confianza, respeto y protección en donde sus hijos tengan la certeza que la primera persona que estará ahí por ellos, es su madre.

Así ha sido desde el 2002 hasta el presente cuando se convirtió en madre de Ángel Gabriel y luego en el 2005 con la llegada de Miguel Armando.

En ese sentido, Trevi explicó que la etapa actual de la maternidad, acompañada de dos varones adultos, es un espacio que atesora con recelo como madre protectora pero que concibe con la libertad de haber hecho lo correspondiente para que cada uno de sus hijos camine de forma libre e independiente. La artista que recién lanzó su nuevo álbum “El Vuelo” aseguró que hoy día mantiene un vínculo de constante comunicación con sus hijos.

“Me tienen bastante confianza. Gracias a Dios. Me platican desde que se empiezan a enamorar. Claro, guardan su intimidad, sus cosas, pero si les rompen el corazón, si la relación termina, vienen conmigo y me lo comparten. Tienen esa confianza y en muchas otras cosas”, expresó la artista en una entrevista con El Nuevo Día que realizó en marzo de este año durante su última visita a la isla.

La voz de “Pelo suelto” no suele platicar mucho sobre su vida familiar, pero si le hacen preguntas sobre sus hijos, responde con mucho orgullo y sentimiento, ya que la maternidad para ella ha sido de las etapas “más maravillosas” de su vida.

“Yo, como mamá, soy bien barco, la verdad. Soy una mamá que me llevo muy bien con mis hijos. Les digo, si vas a salir y vas a tomar, de veras háblame. Si todos tus amigos beben. Háblame. Yo voy por ti, por tus amigos. Me encargo de que los lleven. Si no soy yo, el señor chofer, lo que sea, me encargo de que los lleven sanos. No te voy a aplaudir. Porque no soy una foca, para aplaudirte algo que no está bien. Pero vas a llegar vivo a tu casa y también todos tus amigos. Entonces les digo, no tengas miedo. Una jalada de orejas, sí, no pasa de ahí. Fíjate que siempre han tenido la cosa de avisarme. ‘Oye, mamá, voy a salir. Oye, mamá, voy para acá’. Les digo si van a ir a un lugar, dime a dónde y con quién vas. Porque soy tu seguro de vida”, reveló la cantante que tuvo a su primer hijo cuando estaba confinada en una cárcel en Brasil.

Es por ello que la responsabilidad de ser y estar presente como madre, esposa e hija luego de haber enfrentado diversas adversidades, es una obligación que la voz de “Con los ojos cerrados” procura implementar a su vida. “Valoro cada momento que vivo” y con sus hijos ese sentimiento es mayor.

“Siempre les digo que cuando vayas con una persona, a salir le diga que ‘le dije a mi mamá que voy contigo a tal lugar’. Siempre eso debería de ser una norma. De que todos los chavitos lo hagan porque luego, por no decir por qué me van a regañar, se van a escondidas. Y ahí, de repente, es dónde está, desapareció… y no debe ser así”, narró.

El amor maternal de Trevi es algo que no solo se guarda para sí, sino que además expuso en el su nuevo álbum con el tema “Arrúllame”.

La canción inspirada en su madre, provoca que a Trevi se le humedezcan los ojos ante la emoción de describir el tema más acústico de la producción discográfica “El Vuelo”.

“A mí esta canción me llega muchísimo porque hay un pedacito de la canción que dice: ¿por qué no me enseñaste que para crecer yo tenía que verte envejecer? Es difícil ver tus manos que eran fuertes y aferrarse ahora a no caer. O sea, me llega mucho, porque mi mamita, pues ya tiene su pelito blanco y todo. A mí también, ya me están saliendo canas. También me llega por mí, porque veo mis hijos grandes, fuertes. Los cargaba y ahora ellos me cargan”, precisó la cantante con evidente emoción.