La estrella del género urbano Bad Bunny recibió de manos del astro boricua Ricky Martin el reconocimiento Vanguardia en los GLAAD Media Awards, en la noche del jueves, en Los Ángeles, California.

GLAAD (Alianza Gay y Lésbica Contra la Difamación) otorgó el galardón al Conejo Malo tras considerarlo un aliado de la comunidad LGBTQ+ a través de su música, los múltiples proyectos artísticos que protagoniza y las causas sociales que apoya.

“Can I speak Spanish?” (¿puedo hablar español?”) fue una de las primeras palabras que pronunció el artista, quien en respuesta recibió aplausos y vítores de los presentes. “Lo primero que quiero es dar gracias a GLAAD por este reconocimiento, a toda la comunidad LGBTQ por abrazarme y quererme de la manera que lo hacen, y por inspirarme también”, continuó.

La voz de “Tití me preguntó” sostuvo que no lleva a cabo sus proyectos o hace su música esperando premios, “todo lo hago porque lo siento y es lo único que he hecho”.

“Creo que seguir mi corazón es lo que me ha llevado a donde estoy, es lo que me ha llevado a estar aquí recibiendo este premio rodeado de tanta gente linda. Cuando tú tienes un buen corazón y cuando das amor, eso es lo que recibes para atrás”, añadió.

Ricky Martin, por su parte, había elogiado anteriormente a su compatriota al distinguirlo como un “ícono para la comunidad queer latina”, resaltó GLAAD.

“Los Premios GLAAD sirven para reconocer y homenajear a los medios de comunicación por sus representaciones justas, equitativas, exactas e inclusivas de la comunidad lésbica, gay, bisexual y transgénero y los temas que afectan a nuestras vidas”, reza el portal de la organización no gubernamental.

“Bad Bunny (...) usa su oficio para hablar poderosamente como un aliado de las personas transgénero y promover la igualdad para la comunidad LGBTQ, llevando su propia voz para ayudar a otros a verse a sí mismos en el mundo”, publicaron los organizadores en su cuenta de Instagram previo a la ceremonia de premiación.

En múltiples ocasiones, el cantante ha ocupado escenarios para mostrar su indignación por las injusticias que enfrentan la comunidad LGBTQ+ y las mujeres en la isla.

“Durante su actuación en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, rindió homenaje a Alexa Negrón Luciano, una mujer trans asesinada en la ciudad de Toa Baja, vistiendo una camiseta en español que decía: “Mataron a Alexa, no a un hombre con falda”, añade la publicación de GLAAD.

Negrón Luciano fue asesinada la madrugada del 24 de febrero de 2020, en hechos ocurridos en una carretera de mencionado municipio, pero ninguno de los tres coacusados en el caso por crímenes de odio enfrentan cargos por su asesinato. Anthony Steven Lobos Ruiz, uno de los coacusados, fue sentenciado a dos años y nueve meses de prisión, así como tres años de libertad condicionada por el segundo cargo contenido en el pliego acusatorio sobre causarle daño corporal a Negrón Luciano mediante el uso de un arma peligrosa.

La GLAAD reconoció, además, al artista como un portavoz de las luchas sociales y políticas de Puerto Rico.

“En 2019, el artista también ayudó a influir en un movimiento para obligar al exgobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, a renunciar a su cargo, luego de haber sido expuesto por corrupción y actitudes anti-LGBTQ”, continúa la publicación de la organización.

La salida de Rosselló ocurrió luego de 12 días consecutivos de protestas multisectoriales en su contra, tras publicarse 889 páginas de un polémico chat de Telegram entre él y 11 allegados y funcionarios. En dicha plataforma de mensajería, el grupo promulgaba comentarios homofóbicos, misóginos e insultantes entre discusiones de política pública y partidista.

Rosselló se convirtió así el primer ejecutivo que renunció a su cargo en Puerto Rico. La renuncia fue efectiva el 2 de agosto de 2019.

La publicación de GLAAD, que incluye imágenes del artista, también destaca que la voz de ‘Yo Perreo Sola’ “planea ser productor ejecutivo de la próxima adaptación de Netflix de la novela más vendida del New York Times, “They Both Die in the End” (Ambos mueren al final), que presenta una historia latinx queer”.