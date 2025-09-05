Bebe Maldonado sobre su boda: “Esta va a ser la única y la última”

En el 2023 la presentadora de radio y televisión Bebe Maldonado se comprometió con “Lalo”, su pareja sentimental desde hace 16 años. Aunque no ha revelado la fecha, la boda tendrá lugar antes de que acabe el 2025.

Así las cosas, la modelo decidió aprovechar las cámaras del programa “PR en vivo” de TeleOnce para compartir con sus seguidores los detalles del gran día. Los interesados podrán enterarse mediante la mini serie “Se nos casa Bebe”, que se transmitirá todos los viernes.

Para la coordinación del evento, Maldonado contará con Xiomara I. Díaz Vázquez. La experta recibió a la comunicadora esta tarde con el recordatorio de que se encuentran en la recta final.

“Las invitaciones me imagino que ya las estás repartiendo”, comenzó Díaz Vázquez. Maldonado contestó que se encontraban en “la parte de la confirmación”.

Asimismo, en muestra de agradecimiento y complicidad, la creadora de contenido manifestó que le gustaría compartir todos los detalles con sus fans. Maldonado comenzó con el color que predominará en el evento.

“El color que elegí es todo blanco. Quiero espacios abiertos, que sea lo más limpio”, dijo. Al mismo tiempo, añadió que se ha disfrutado el proceso.

“Me he salido del papel de figura pública y he sido novia contigo. Eso era bien importante para mí porque esta es la primera y la última boda que he tenido, o sea, esta va a ser la única y la última”, subrayó.