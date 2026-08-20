Bobby Valentín tras su hospitalización: “Gracias a cada persona que oró por mí”

El músico, compositor y director Bobby Valentín informó que ya se encuentra en plena recuperación tras su reciente hospitalización.

El “Rey del Bajo” compartió en sus redes sociales un mensaje de agradecimiento a todas las personas que estuvieron pendientes y orando por su salud mientras estuvo ingresado en un hospital en la zona metropolitana. Valentín quien recibió en abril de este año un Doctor Honoris Causa en Música de la Universidad Interamericana, por sus casi 70 años de trayectoria musical, no reveló cuál fue el percance de salud que lo llevó al hospital.

“Gracias por sus oraciones.Hoy quiero abrir mi corazón y darles las gracias a todos los que estuvieron pendientes de mí y elevaron sus oraciones por mi salud durante los días que estuve hospitalizado. De manera muy especial, quiero agradecer al Pastor Osvaldo Delbrey y a mis hermanos de la Iglesia Discípulos de Cristo del Señorial, quienes estuvieron orando por mí desde el momento en que llegué al hospital. Sus oraciones, su amor y sus palabras de aliento fueron una gran fortaleza en momentos tan difíciles”, expresó el músico en la publicación en Facebook.

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El músico que profesa su creencia cristiana también le dio las gracias a Dios, a su familia y a todas personas que oraron por su salud.

“Le doy gracias a Dios por cuidar de mí, por darme fuerzas y por permitirme continuar recuperándome. También quiero agradecer profundamente a mi esposa, Oria, a todos mis hijos y a mi familia, quienes estuvieron a mi lado, cuidándome y dándome todo su amor durante estos momentos tan difíciles. Gracias a cada persona que oró por mí, que me escribió, que estuvo pendiente y que me envió sus buenos deseos. Cada oración llegó a mi corazón y significa muchísimo para mí”, destacó.

Valentín añadió que “ya me encuentro recuperándome grandemente y con mucha fe, esperanza y deseos de volver a estar junto a mi Orquesta y a mi gente, haciendo lo que más amo: música”.