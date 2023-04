Desde que las restricciones impuestas para evitar la propagación del COVID-19 en Puerto Rico comenzaron a eliminarse, el telón no ha bajado en la industria del espectáculo y el entretenimiento. La histórica cantidad de conciertos, recitales y obras de teatro vendidas en su totalidad confirman la necesidad de los puertorriqueños de reencontrarse con las bellas artes.

El teatro musical no es la excepción. Según la productora Clara Aponte, este género “está cogiendo un auge espectacular ahora mismo”. Más allá de la luz al final del túnel que supuso la reapertura de los recintos tras dos años de inactividad, la propietaria de Encanto Productions, LLC, se lo atribuye a la valentía de muchos colegas que, al igual que ella, apuestan por esta rama.

“El teatro musical es costoso, es difícil, no es fácil de hacer, especialmente cuando es algo original”, dijo la creativa en entrevista con El Nuevo Día. “No se trata de inventarse una canción y al otro día publicarla, no. Requiere de un proceso creativo junto a un batallón de profesionales que lo dan todo por lograr mucho más de lo esperado”, agregó.

Aponte comentó que la industria nacional cuenta con una cantidad escasa de productores dispuestos a hacer teatro musical. “Creo que los podemos contar con los dedos de la mano”, puntualizó para quien esta rama es su “pasión”.

Precisamente, junto a su esposo, Javier Portilla, la directora teatral se mostró entusiasmada al anunciar la puesta en escena del musical “Encanto: una historia de amor boricua”. Se trata de una pieza original, 100% puertorriqueña, y que está basada en los temas de país más recientes.

“Este es un ‘pasion project’ de nosotros, por eso nos hemos tardado tantos años en crearlo, porque es un proceso de ‘trial and error’ (ensayo y error). ‘Encanto: una historia de amor boricua’ es nuestra carta de amor a Puerto Rico, es como mejor lo puedo describir. Es un ‘love story’ donde el público se va a sentir identificado: reirán, bailarán, llorarán, depende de cómo los toque”, explicó quien también estará a cargo de las coreografías junto a Dua Colón.

El matrimonio detalló que la producción consistirá de un “latin pop fusion” para cautivar al público de todas las edades. Asimismo, añadieron, que el proceso creativo comenzó en el 2017. Desde entonces, han presentado la pieza por escenas y con grupos limitados de espectadores.

“Yo les aseguro que verán algo vibrante, moderno, diferente a lo que estamos acostumbrados. Nada en contra de ninguna producción, porque yo mismo las apoyo, y me encanta verlas”, expuso Portilla.

“West Side Story”, “Charlie”, “Esencia”, “La carreta”, “La guagua aérea”, “Cuatro. Un musical”, “In The Heights” y “On Your Feet!” son algunos de los musicales que han compuesto la cartelera boricua durante los pasados 12 meses. Sin embargo, orgullosos, los también empresarios defendieron que “Encanto: una historia de amor boricua” es algo que “no se ve todos los días”.

“El libreto del musical tiene una línea que dice ‘me voy a tirar sin paracaídas, aunque se me rompan los huesos’. Con esta producción yo también me voy a tirar sin paracaídas y espero que no se me rompan los huesos, pero, más que todo, queremos el apoyo del público, que Puerto Rico se enamore de este proyecto, que no sea solamente presentarlo aquí. Este proyecto lo queremos presentar en toda la isla, llevarlo afuera para la diáspora y que tenga vida eterna”, comentó Aponte.

“Viviana” y “Bernardo”

La historia de amor debutará el sábado 22 de abril a las 8:00 p.m. en el Teatro Tapia y tendrá una segunda función el domingo 23 de abril a las 4:00 p.m.

Esta pieza inédita presentará la historia entre dos jóvenes que se conocen en Puerto Rico. “Viviana”, interpretado por Alessandra Casanova se va a mudar de Puerto Rico a Orlando en tres semanas para estudiar su maestría. Luego de muchos años sin visitar la isla, “Bernardo”, encarnado por Martín Alicea, llega de Nueva York para el funeral de su abuela. Sus destinos cambiarán luego de dos encuentros inesperados.

Este medio también conversó con los protagonistas, quienes están impacientes por el estreno de la obra. Alicea, de 34 años, se ha desarrollado en producciones de ópera y zarzuela. Casanova, por su lado, acaba de terminar siete funciones “sold aut” con el papel de “Minnie” en “West Side Story” de BAS Entertainment y Ender Vega.

“Cantar fue mi primer amor. Fue lo que me trajo al teatro musical. Después descubrí el baile y la actuación”, comentó Casanova de 23 años.

A través de las circunstancias de los personajes, “Encanto: una historia de amor boricua” tocará de cerca la emigración boricua antes y después del huracán María. El musical cuenta con 16 canciones originales al estilo clásico de Broadway y música puertorriqueña. La compasión de las letras fue un trabajo de Portilla, quien compartió créditos con Yamil Gabriel y Joel Medina.

En esa línea, Casanova dijo que su personalidad tiene mucha similitud con la de “Viviana”. El huracán María la sorprendió en su año “senior” de escuela superior y tomó la decisión de mudarse a Nueva York para lograr su sueño de estudiar Actuación.

“A través de este musical también pretendemos invitar a los puertorriqueños a visitar la isla, a hacer turismo interno. Cuando comenzamo a producir nos dimos a la tarea de ir municipio por municipio. Pensamos que, si queríamos hacer un musical original, teníamos que hacerlo bien”, expresó Aponte.

En la travesía, la pareja confirmó lo que Pedro Capó dijo en su canción “pa’ vacilar no hay que salir de Puerto Rico”. “Y para disfrutar tampoco”, añadió Portillo.

Al mirar y escuchar a los actores, Aponte no pudo evitar la emoción. Conmovida, reafirmó su deseo de crar una cultura de teatro musical bien montada en la isla. “Como productora me toca mucho el corazón, porque somos una compañía de producción independiente y aquí estamos. Me estoy lanzando, y los escucho a ellos, y me siento parte de esa generación que tiene hambre por crear teatro y por hacer buen teatro”, afirmó.

“Encanto: una historia de amor boricua”, que también fue escrita por Andrés Portilla, será dirigida por Alejando Hernández y la dirección musical de Juan Carlos Rodríguez. Los boletos ya están a la venta en www.prticket.com.