El presentador y periodista puertorriqueño radicado en Miami, Carlos Adyan Benítez, se casará con el escritor y guionista Carlos Quintanilla. Hoy, la revista People en Español dio a conocer la noticia como parte del Mes del Orgullo.

“(Carlos) estaba sudando y me decía: ‘Ponte más elegante’ y yo: ‘No, no, así (me voy) porque tengo mucho calor. Él traía un traje entonces se quitó el traje para estar iguales”, narró el boricua de 28 años de esa noche de a principios de junio. “Cuando estábamos sentados Carlos no toma, pero ese día estaba tan nervioso que empezó a tomar”, agregó.

“Cuando estábamos pasando por segunda vez por la Torre Eiffel, le pregunto (a Carlos): ‘¿Esto es lo que está pasando?’ y él me dice: ‘Sí, es lo que estás pensando’, y se arrodilló y ahí pasó todo. Empecé a llorar, ¡imagínate!”, dijo con emoción.

Fue a principios de junio cuando el coanfitrión de “En casa con Telemundo” dio a conocer que no solo vive un momento importante a nivel profesional, sino también a nivel sentimental.

El ejecutivo de televisión, quien actualmente es vicepresidente de Contenido Original de Sony Pictures Television para Latinoamérica y anteriormente trabajó para Telemundo Streaming Studios, es el causante de muchas de las sonrisas de Benítez.

“Es mi pareja y andamos felices”, compartió Adyan en entrevista con el creador de contenido dominicano, Jey Nel.

El presentador y el también escritor y creador de la exitosa serie de Netflix “Control Z” viajaron juntos el pasado mes de marzo a Turquía, donde derrocharon amor y complicidad mientras recorrían algunos de los lugares más emblemáticos del país, como Capadocia.

Los próximos pasos, confesó el presentador boricua, son la boda rodeados de amigos y familiares, y convertirse en padres.