Carmen Nydia Velázquez, la intérprete de los icónicos personajes “Susa”, “Enriqueta” y “Eva” lamentó que estas navidades no podrá comer “morcillas, ni lechón, ni beber pitorro”, según detalló en una entrevista con este diario como parte de la promoción de la pieza “‘Pateco: ‘El Walking Dead’ de la Trova’”, que subirá a escena el próximo 10 de diciembre. Junto a la actriz y comediante también participa el actor, director y profesor de teatro Teófilo Torres.

La razón por la que la integrante del espacio de Telemundo “Alexandra a las 12″ tendrá que abstenerse de disfrutar estas delicias típicas se debe a una intervención quirúrgica a la que será sometida después de la obra.

“Sí, estoy en un proceso ahí, pero ya en diciembre me operan, y vamos a ver qué tal va eso. Y voy a estar, bueno, estoy como un cañón”, aseguró -parca- la artista. Eso sí, Velázquez le aclaró a Torres que todo ocurriría “después que termine la obra, no te asustes”.

A principios del pasado mes de octubre, la cantante acudió a sus redes sociales para aclarar que no necesitaba donaciones de sangre, luego de que trascendiera en las redes sociales una imagen suya donde solicitaban este recurso vital.

En esta ocasión, de igual manera, quien perteneció a la compañía teatral La Rueda Roja, informó que, aunque atendía un asunto de salud, no le habían pedido que realizará la alegada sangría.

“Gracias a todas las personas que me quieren y se preocupan por mi. Yo estoy bien, aunque sí atendiendo un asunto de salud. No me han pedido que realice la sangría que se ha difundido”, agregó Velázquez.