Chente Ydrach: “Estoy en un momento bien bonito de mi carrera”

Desde el pasado mes de marzo, cuando presentó cuatro funciones totalmente vendidas del espectáculo “Crudo” en el Teatro Tapia en el Viejo San Juan, el comediante Vicente “Chente” Ydrach experimentó un resurgir en su carrera de más de 15 años. Los 34 “shows” que lo llevaron a recorrer ciudades como Miami, Nueva York y San Francisco, entre otras, no solo le confirmaron que nació para hacer reír, también tuvieron un impacto positivo en su rutina diaria.

“Yo pienso que estoy en un momento bien bonito de mi carrera. ¿Y tú sabes qué? Desde que yo empecé la gira estoy grabando menos. Estoy haciendo menos contenido en mi estudio, por razones obvias de logística. Yo estoy viajando casi todos los fines de semana y casi todas las semanas viajo viernes. No grabo los viernes y vuelvo lunes, así que tampoco grabo los lunes. Tengo que meterle dembow martes, miércoles y jueves. Grabo menos, pero siendo mucho más eficiente, y los ‘views’ no han bajado. Estamos en victoria”, detalló el podcastero en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Según Ydrach, quien dio sus primeros pasos en la industria a través de YouTube en el 2009, desde preadolescente soñaba con ser comediante. Actualmente, aseguró, es la única persona que conoce cuyo sueño a tan temprana edad se hizo realidad.

“Eso es lo que yo quise hacer desde chamaquito. Y, bueno, me siento bendecido. Siento que nací para esto”, subrayó.

Después de haber recorrido Estados Unidos, “Chente” anunció que cerraría la gira con cuatro funciones en diciembre (18 al 21). Las entradas para las mismas se agotaron en menos de una hora. En respuesta al apoyo masivo y conexión con su audiencia, el artista abrió nuevas fechas para el 23, 24 y 25 de enero de 2026 en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

Sobre “Bien cocido”, el intérprete contó que se trata de la versión “óptima” de “Crudo”. En el mundo de los “stand up”, enfatizó, el espectáculo se pone mejor a medida que se repite o se practica.

“Aunque yo fui el autor de la obra, el contenido son historias mías, originales, rutinas que he ido practicando, no es hasta que hice las funciones en el Tapia, en Mayagüez, en Miami, en Nueva York, que el ‘show’ realmente fue cocinándose. Por eso fue de ‘Crudo’ a ‘Bien cocido’”, explicó.

A sus 43 años, el youtuber se describe como un “hombre más maduro”. Por esta razón, resaltó, sus rutinas han tomado un tono más serio.

“Cuando era más joven hablaba de coger borracheras, de estar bien arrebatado por ahí. Ahora soy papá, igual me meto en líos y es un ‘show’ para adultos, pero no toco el tema de meterme drogas, aunque sí tiene sus momentos, pero es un poquito más serio, más maduro, en mi opinión”, dijo entre risas.

Entre todos los temas que expone a lo largo del espectáculo hay uno que Ydrach se lo goza como si fuera la primera vez: su cancelación. En ocasiones, confesó, se toma un instante para observar la reacción de la audiencia.

“Yo me lo disfruto. La gente está bien pendiente. De esas cosas aprendí, así que vamos bien”, mencionó.

Los boletos para el 23, 24 y 25 de enero de 2026 están disponibles a través de https://www.gallimbo.com/.

2026 en grande

Sin entrar en detalles, Ydrach adelantó que en enero de 2026 dará una noticia importante de un “proyecto grande” relacionado con Gallimbo Studios. “Mientras tanto, en términos generales, el espectáculo y el contenido que se produce aquí, lo que hacemos todos los días, me mantiene considerablemente ocupado”, describió.

Otro de los asuntos más importantes para el comediante es el primer Festival de Comedia de Puerto Rico, Tu Humor Fest, programado para los días 6, 7 y 8 de noviembre en el Teatro Tapia. Todos los fondos recaudados, enfatizó, serán destinados a dos pacientes con diagnóstico de cáncer cerebral.

“Este año nosotros perdimos a Idel Vázquez (Idelectrox), esposo de Maru, y con él en mente hicimos este evento. Este evento no es cualquier cosa: es comedia con propósito. Una noche para honrar, reír y sanar”, concluyó.