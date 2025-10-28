Opinión
29 de octubre de 2025
81°nubes dispersas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Chris Evans y Alba Baptista se convierten en padres

La niña recibirá el nombre de Alma Grace Baptista Evans

28 de octubre de 2025 - 7:50 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Alba Baptista y Chris Evans (Evan Agostini)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El actor estadounidense Chris Evans, famoso por encarnar durante más de una década al Capitán América en la gran pantalla, y su esposa, la actriz portuguesa-brasileña Alba Baptista, se convirtieron en padres, informaron el martes medios estadounidenses.

La bebé nació en Massachusetts el viernes 24 de octubre, según informaron TMZ, People y otros medios.

La niña, la primera del matrimonio, recibirá el nombre de Alma Grace Baptista Evans, informó People.

Chris, de 44 años, y Evans, de 28, se casaron en septiembre de 2023 en una íntima ceremonia en su casa de Massachusetts. Sin embargo, no fue hasta un mes después que él confirmó que se casó con la actriz portuguesa y reveló detalles de la ceremonia, o mejor dicho, de las ceremonias porque fueron dos.

“Me casé”, dijo en la Comic Con de Nueva York 2023. “Y fue realmente genial”, recordó frente a los asistentes. ”Tuvimos dos ceremonias, una en la Costa Este y una en Portugal, mi esposa es portuguesa”.

Tags
Chris EvansPadres
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
