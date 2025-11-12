Cleto Escobedo III, director de orquesta y amigo de la infancia de Jimmy Kimmel, fallece a los 59 años

El presentador Jimmy Kimmel está de luto por la muerte de uno de sus amigos más antiguos, el director de orquesta de su programa, Cleto Escobedo III.

Kimmel anunció la muerte de Escobedo el martes en Instagram, diciendo “que tenemos el corazón roto es un eufemismo.” Escobedo tenía 59 años.

Escobedo y Kimmel se conocieron de niños en Las Vegas, donde crecieron uno enfrente del otro.

“Nos conocimos un día en la calle, había unos cuantos chicos en la calle, y él y yo nos hicimos muy amigos, teníamos el mismo sentido del humor. Nos hicimos amigos, y lo hemos sido desde entonces”, dijo Escobedo en una entrevista en 2022 para el archivo de historia oral Southwest Collection de la Universidad Tecnológica de Texas, revelando que él y Kimmel eran grandes fans de David Letterman cuando eran niños.

Escobedo crecería y se convertiría en músico profesional, especializándose en el saxofón y realizando giras con Phillip Bailey, de Earth, Wind and Fire, y Paula Abdul. Grabó con Marc Anthony, Tom Scott y Take Six. Cuando Kimmel consiguió su propio programa de entrevistas nocturno de la ABC en 2003, presionó para que Escobedo liderara la banda de la casa en “Jimmy Kimmel Live!”.

“Por supuesto que quería grandes músicos, pero quería a alguien con quien tuviera química”, dijo Kimmel a WABC en 2015. “Y no hay nadie en mi vida con quien tenga mejor química que con él”.

En 2016, en el 50 cumpleaños de Escobedo, Kimmel dedicó un segmento a su amigo, recordando travesuras con una pistola de balines o alunizando a la gente desde la parte trasera del coche de su madre.

“Cleto tenía una bicicleta con un sidecar acoplado. Lo llamábamos el sidecar. Yo me subía al sidecar y Cleto me llevaba directamente contra los cubos de basura y los arbustos”, recuerda Kimmel.

La noticia de la muerte de Escobedo llega después de que el episodio del jueves de “Jimmy Kimmel Live!” se cancelara abruptamente. David Duchovny, Joe Keery y Madison Beer iban a ser los invitados del programa. La fecha y la causa de la muerte de Escobedo no se conocieron de inmediato.

El padre de Escobedo también es miembro de la banda de la casa Kimmel y toca los saxos tenor y alto. En enero de 2022, el dúo padre-hijo celebró casi dos décadas de actuaciones juntos en la pantalla.

“Jimmy me preguntó: ‘¿A quién vamos a meter en la banda?’. Yo le dije: ‘Bueno, mis chicos de siempre’, y él conocía a mis chicos porque había venido a vernos y esas cosas antes de ser famoso, sólo para venir a apoyarme y lo que fuera. Le invitaba a los conciertos y, si no tenía nada que hacer, venía a vernos, así que conocía a mis chicos”, cuenta Escobedo en la entrevista de 2022. “Luego me dijo: ‘Oye, tío, ¿y tu padre? ¿No sería genial? Y yo le dije: ‘Sería genial’”.

En la entrevista de 2022, Escobedo dijo que el trabajo de director de orquesta tenía una gran ventaja: el tiempo en familia.

“Hacer giras y todo eso es divertido, pero es más un juego de jóvenes. Las giras tampoco favorecen la vida familiar. He aprendido con los años, estando de gira y viendo lo duro que es dejar a tus hijos tanto tiempo. A veces son bebés; vuelves y ya están hablando, es como: ‘¿Qué?

También sobreviven a Escobedo su esposa Lori y sus dos hijos.

“El hecho de que pudiéramos trabajar juntos todos los días es un sueño que ninguno de los dos podría haber imaginado que se haría realidad. Apreciad a vuestros amigos y, por favor, tened a la mujer de Cleto, a sus hijos y a sus padres en vuestras oraciones”, escribió Kimmel.

