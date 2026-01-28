Comediante de Wapa TV revela nuevo diagnóstico de tumor canceroso

El comediante Fernando Miranda Nieves, conocido artísticamente como “Fernand Sao”, reveló que el tumor canceroso que le fue detectado recientemente en el colon no pudo ser removido durante una intervención quirúrgica a la que fue sometido esta semana, y que deberá enfrentar un nuevo proceso médico que incluye quimioterapia y otra cirugía.

En entrevista con “Lo Sé Todo”, el comediante de las producciones de “Pégate al Mediodía” y “El Remix” de Wapa TV explicó que esta situación se suma a un historial médico que comenzó el año pasado, cuando fue operado de otro tumor, procedimiento que en aquel momento resultó exitoso. No obstante, desde entonces se mantenía con pruebas mensuales.

“El año pasado tuve la operación del colon, del tumor, y en los meses siguientes, cuando me hice las pruebas mensuales, aparecía eso. Un ‘PET scan’ detectó el tumor que tengo ahora y en la operación no pudieron extirparlo”, relató el comediante al programa de televisión desde la camilla de un hospital.

Ante este nuevo diagnóstico, Fernand Sao detalló que ahora se contempla una segunda cirugía, precedida por un tratamiento de quimioterapia, con el fin de desprender el tumor y permitir su remoción. “Me van a hacer otra cirugía, hacer quimioterapia para que el tumor se despegue y después otra cirugía”, explicó.

Miranda también compartió el proceso emocional que atraviesa en medio de esta etapa. “Estoy sentimental. Soy un tipo sentimental y estas cosas me ponen a pensar, a hacerme preguntas y muchas cosas, pero es algo que le pasa a uno. Hay que tener la mente clara y ‘ready’ para lo que viene”, expresó.

El comediante aprovechó el momento para destacar la importancia de la detección temprana. “Lo que le digo a todo el mundo es que se hagan las pruebas, porque esto no se siente”, afirmó.