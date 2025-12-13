Opinión
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Dayanara presenta su coquito en la ciudad de Miami

Dayanara’s Coquito, “hecho con amor y orgullo”, estará disponible en un solo lugar

13 de diciembre de 2025 - 3:40 PM

Updated At

Actualizado el 13 de diciembre de 2025 - 3:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Dayanara Torres aclaró que la receta le pertenece a su madre. (VANESSA SERRA DIAZ)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El prestigioso portal internacional de gastronomía Taste Atlas otorgó recientemente al coquito el primer lugar en su clasificación “Top 100 Alcoholic Mixed Drinks in the World” (Top 100 de bebidas alcohólicas mixtas del mundo).

RELACIONADAS

Este reconocimiento ha generado gran orgullo en Puerto Rico, donde el coquito es una bebida icónica y la bebida oficial de la Navidad. Superó a otros cócteles clásicos y muy populares a nivel mundial, como la sangría española y el mojito cubano.

Sobre la receta del cóctel existen tantas como puertorriqueños en todo el mundo. Cada quien presenta la suya como “la mejor”.

Una de ellas es la Miss Universe 1993, Dayanara Torres. Aunque la presentadora ya había compartido su receta anteriormente a través de las redes sociales, este 2025 decidió facilitarle el asunto a quienes viven demasiado ocupados.

Ayer, en el programa “El gordo y la flaca” de Univision, la modelo sorprendió con una parranda muy particular.

“Navidad de Puerto Rico, aquí viene Dayanara con su coquito”, decía el coro de la canción.

“Con el corazón inflado. Qué lindo poderles presentar mi coquito, Dayanara’s Coquito. La receta de mi reina madre. El coquito es parte de nuestra cultura y nuestras tradiciones puertorriqueñas. Sin coquito ni una parrandita llena de alegría no es Navidad. Mi madre, mi hijo Ryan y yo lo confeccionamos y mi hijo Cristian hizo el arte de la botella. Hecho con amor y orgullo”, abundó Torres en sus redes sociales.

Los interesados pueden conseguirlo en un solo lugar: Mofongo Restaurant en Miami.

A sus 48 años, Dayanara se proyecta segura de sí misma y en control de su vida. “Creo que tengo de todo un poco, hay días en los que me siento más tranquila, más seria, otros días más sensual”, enfatiza Dayanara Torres. “Siempre vi la vida como una aventura. Sin miedos, sin dudas siempre mirando al futuro”, destaca Dayanara Torres.
1 / 7 | Dayanara Torres: en plena evolución. A sus 48 años, Dayanara se proyecta segura de sí misma y en control de su vida. - Nolan Rivera
