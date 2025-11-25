Desalojan a José Luis Rodríguez “El Puma” de un avión
El momento fue grabado por un pasajero y ya es viral en las redes sociales
25 de noviembre de 2025 - 4:07 PM
José Luis Rodríguez “El Puma” vivió un momento bochornoso al tener que bajarse de un vuelo de American Airlines que iba con destino a la ciudad de Miami, Estados Unidos.
Según testigos, el cantante de 82 años tuvo un altercado con un empleado por no acomodar bien su equipaje, por lo que fue desalojado antes de despegar desde el aeropuerto de Ecuador. El video del momento ya es viral en redes.
En la publicación se observa el momento en el que el capitán del vuelo le pide al cantante que se baje del avión, lo hace con voz enérgica mientras “El puma” está grabando lo ocurre frente a él con su teléfono celular.
“No me siento bien”, es la frase que se le escucha decir al intérprete previo a que el capital le pida bajarse del avión.
Se recuerda que “El Puma” se sometió a un doble trasplante de pulmón el 16 de diciembre de 2017 en el hospital Jackson Memorial de Miami. El cantante, quien fue diagnosticado con fibrosis pulmonar idiopática años atrás, recibió el trasplante después de estar en lista de espera y lo considera un “milagro” que le dio una segunda oportunidad de vida.
@andresgavito
José Luis Rodríguez "El Puma" habría sido bajado de un avión tras altercado. Este video circula en redes sociales #noticias #ahora #avion #puma #elpuma♬ Paris - Else
