Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
25 de noviembre de 2025
83°lluvia ligera
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Desalojan a José Luis Rodríguez “El Puma” de un avión

El momento fue grabado por un pasajero y ya es viral en las redes sociales

25 de noviembre de 2025 - 4:07 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cantante venezolano José Luis Rodríguez "El Puma" durante su concierto en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. (Thais Llorca)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

José Luis Rodríguez “El Puma” vivió un momento bochornoso al tener que bajarse de un vuelo de American Airlines que iba con destino a la ciudad de Miami, Estados Unidos.

RELACIONADAS

Según testigos, el cantante de 82 años tuvo un altercado con un empleado por no acomodar bien su equipaje, por lo que fue desalojado antes de despegar desde el aeropuerto de Ecuador. El video del momento ya es viral en redes.

En la publicación se observa el momento en el que el capitán del vuelo le pide al cantante que se baje del avión, lo hace con voz enérgica mientras “El puma” está grabando lo ocurre frente a él con su teléfono celular.

“No me siento bien”, es la frase que se le escucha decir al intérprete previo a que el capital le pida bajarse del avión.

Se recuerda que “El Puma” se sometió a un doble trasplante de pulmón el 16 de diciembre de 2017 en el hospital Jackson Memorial de Miami. El cantante, quien fue diagnosticado con fibrosis pulmonar idiopática años atrás, recibió el trasplante después de estar en lista de espera y lo considera un “milagro” que le dio una segunda oportunidad de vida.

@andresgavito

José Luis Rodríguez "El Puma" habría sido bajado de un avión tras altercado. Este video circula en redes sociales #noticias #ahora #avion #puma #elpuma

♬ Paris - Else
Tags
José Luis Rodríguez "El Puma"
ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 25 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: