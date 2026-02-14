Opinión
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Desde compromisos hasta declaraciones de amor: San Valentín en la farándula boricua

Las redes sociales sirvieron para exponer a la clase artística local en este Día del Amor y la Amistad

14 de febrero de 2026 - 4:47 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Karla Monroig celebró que pasará el día con su "exclente vida de soltera". (alexis.cedeno)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida

¿Es el 14 de febrero una simple tradición comercial, o es la oportunidad perfecta para pausar el caos y agradecer por quienes amas?

De seguro, la pregunta anterior podría generar opiniones variadas. Cada año, sin embargo, las redes sociales ofrecen una muestra de cómo los famosos viven la festividad.

La clase artística local no es la excepción. En El Nuevo Día visitamos algunos perfiles para contar los detalles más destacados.

Dianerys Calderón, periodista de “Telenoticias” de Telemundo celebra un amor distinto al tradicional. Lejos de lo que comúnmente suele leerse un día como hoy, la comunicadora detalló su significado del amor.

“Hoy celebro el amor… El que viene de Dios, el propio, el de mi mascota y el de aquellas personas (familia y amigos) que iluminan mi vida con su presencia y lealtad", expresó.

Asimismo, Diane Ferrer, de “Viva la tarde” de Wapa Televisión, ama “esto de que ya no es solo Valentine’s, ahora están los Galentine’s”, mencionó.

El Día de Galentine es una festividad mundial que celebra la amistad entre mujeres. Generalmente se conmemora el 13 de febrero, pero se puede celebrar cualquier día.

Natalia Lugo, cantautora, actriz y comediante, compartió ayer, viernes, una noticia que tomó a muchos por sorpresa. Se trata de su compromiso con el músico Alejandro Matías. La creadora de contenido, igualmente, lanzó el tema musical “You Need Me”.⁠⁠

Jeffrey Javier “Mamba” Cerda, ganador de “El conquistador” de Univision, escogió el 14 de febrero para lanzar su primera canción. Después de coronarse como campeón del “reality show”, el atleta ahora desea cautivar a la industria musical.

“Este es solo el comienzo de mi aventura en la música. Cuento su apoyo, cariño, ‘like’, ‘coment’ y ‘share’”, dijo sobre “Fleeting Desire”, que ya está disponible en las principales plataformas.

La presentadora Karla Monroig, por su lado, encendió las alarmas al publicar un video en el que aseguraba que pasaría el día con su ex. “Con mi excelente vida de soltera”, agregó de inmediato. “Feliz Día de San Valentín. Que pasen un día rodeados de mucho amor ya sea de pareja o amigos, pero sobre todo, llenito de amor propio. Nota: Es pa’ que se rían no pa’ que lo tomen pa trofeo”, puntualizó.

ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia.
