EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Manuel Crespo sorprende a Maricarmen Ortiz en celebración de San Valentín: esto ocurrió en vivo

El periodista de TeleOnce contó con el Trío Los Andino como cómplices

13 de febrero de 2026 - 4:51 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Maricarmen Ortiz y Manuel Crespo, reporteros anclas de "En la mañana" de TeleOnce. (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Hay sentimientos que las palabras no alcanzan a expresar, y es ahí donde la música toma el relevo. En San Valentín, una serenata no es solo un regalo; es una declaración de amor o amistad que queda grabada en el alma.

De esto puede dar fe la reportera ancla de “En la mañana” de TeleOnce, Maricarmen Ortiz, quien fue sorprendida en el programa de hoy, viernes, por su compañero Manuel Crespo.

“Maricarmen, yo te dije horita que te tenía una sorpresa. Tú sabes que hoy es el Día del Amor y la Amistad, así que yo te tengo una sorpresa por la amistad que hemos desarrollado”, dijo el comunicador.

Tras esto, Crespo invitó al Trío Los Andino a que lo acompañaran. El momento sirvió para que el reportero demostrara sus destrezas como cantante.

“¡Qué botada! Dame un abrazo acá. Qué bello, Manu", dijo.

El gesto de Crespo fue reconocido por varios compañeros del Canal 11 y otros medios. Tatiana Ortiz, Maribel Meléndez Fontán e Ivonne Orsini fueron algunas de las que dejaron sus comentarios en la publicación.

El icónico Parque de las Ciencias en Bayamón fue el escenario que TeleOnce escogió para celebrar su "Upfront 2026".Según Lenard Liberman, presidente de TeleOnce, “el canal ha evolucionado estratégicamente para fortalecer su alcance y su capacidad de informar y entretener".Talentos de "PR en vivo" y "En la mañana" dijeron presente.
1 / 7 | TeleOnce celebra su "Upfront" en el Parque de las Ciencias . El icónico Parque de las Ciencias en Bayamón fue el escenario que TeleOnce escogió para celebrar su "Upfront 2026". - Suministrada
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
