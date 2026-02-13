Manuel Crespo sorprende a Maricarmen Ortiz en celebración de San Valentín: esto ocurrió en vivo
El periodista de TeleOnce contó con el Trío Los Andino como cómplices
13 de febrero de 2026 - 4:51 PM
13 de febrero de 2026 - 4:51 PM
Hay sentimientos que las palabras no alcanzan a expresar, y es ahí donde la música toma el relevo. En San Valentín, una serenata no es solo un regalo; es una declaración de amor o amistad que queda grabada en el alma.
De esto puede dar fe la reportera ancla de “En la mañana” de TeleOnce, Maricarmen Ortiz, quien fue sorprendida en el programa de hoy, viernes, por su compañero Manuel Crespo.
“Maricarmen, yo te dije horita que te tenía una sorpresa. Tú sabes que hoy es el Día del Amor y la Amistad, así que yo te tengo una sorpresa por la amistad que hemos desarrollado”, dijo el comunicador.
Tras esto, Crespo invitó al Trío Los Andino a que lo acompañaran. El momento sirvió para que el reportero demostrara sus destrezas como cantante.
“¡Qué botada! Dame un abrazo acá. Qué bello, Manu", dijo.
El gesto de Crespo fue reconocido por varios compañeros del Canal 11 y otros medios. Tatiana Ortiz, Maribel Meléndez Fontán e Ivonne Orsini fueron algunas de las que dejaron sus comentarios en la publicación.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: