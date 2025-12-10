“En la mañana” de TeleOnce se extiende hasta las 11:00 a.m.
El nuevo horario, presentado durante el “Upfront 2026″ del canal, comenzará el 29 de diciembre
10 de diciembre de 2025 - 8:07 PM
TeleOnce celebró hoy, martes, su “Upfront 2026″ en el Parque de las Ciencias, con el que marcaron un momento de evolución para la cadena y el comienzo de una nueva etapa de crecimiento, innovación y compromiso con el pueblo puertorriqueño.
Hace cinco años el Canal 11 asumió una misión ambiciosa: devolverle a Puerto Rico una televisión fuerte y relevante, una alternativa de calidad y mucha variedad.
Hoy, ese compromiso se reafirma. Cada historia, cada noticia, cada risa y cada reto compartido han convertido a TeleOnce en una plataforma que une a la isla y que mantiene conectados a quienes viven fuera de ella a través de TeleOnce América.
Sobre este crecimiento, Lenard Liberman, presidente de TeleOnce, señaló: “TeleOnce ha evolucionado estratégicamente para fortalecer su alcance y su capacidad de informar y entretener. Nuestra meta continúa siendo ofrecer una plataforma relevante para Puerto Rico y para la diáspora, con una programación sólida y un compromiso claro con la audiencia.”
En febrero, TeleOnce honrará el orgullo boricua con el especial “Boricuas de grandes ligas”. Elwood Cruz y su hijo, Jesús Cruz, conversarán con gigantes del béisbol que han llevado el nombre de Puerto Rico a la cima del mundo.
“Lo que no te dicen con Jorge Colberg” se renovará con tecnología, datos en tiempo real, encuestas calibradas, grupos focales y un mapa interactivo de Puerto Rico para profundizar en las tendencias del país.
El próximo año, de igual manera, TeleOnce dará un paso histórico: superará las 90 horas semanales de producción local, convirtiéndose en el canal con más programación hecha en Puerto Rico.
