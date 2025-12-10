Opinión
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“En la mañana” de TeleOnce se extiende hasta las 11:00 a.m.

El nuevo horario, presentado durante el “Upfront 2026″ del canal, comenzará el 29 de diciembre

10 de diciembre de 2025 - 8:07 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
TeleOnce celebró su "Upfront 2026" en el Parque de las Ciencias. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida

TeleOnce celebró hoy, martes, su “Upfront 2026″ en el Parque de las Ciencias, con el que marcaron un momento de evolución para la cadena y el comienzo de una nueva etapa de crecimiento, innovación y compromiso con el pueblo puertorriqueño.

Hace cinco años el Canal 11 asumió una misión ambiciosa: devolverle a Puerto Rico una televisión fuerte y relevante, una alternativa de calidad y mucha variedad.

Hoy, ese compromiso se reafirma. Cada historia, cada noticia, cada risa y cada reto compartido han convertido a TeleOnce en una plataforma que une a la isla y que mantiene conectados a quienes viven fuera de ella a través de TeleOnce América.

Sobre este crecimiento, Lenard Liberman, presidente de TeleOnce, señaló: “TeleOnce ha evolucionado estratégicamente para fortalecer su alcance y su capacidad de informar y entretener. Nuestra meta continúa siendo ofrecer una plataforma relevante para Puerto Rico y para la diáspora, con una programación sólida y un compromiso claro con la audiencia.”

Promagración 2026

  • Desde el lunes, 29 de diciembre, “En la mañana” se extenderá hasta las 11:00 a.m.
  • “Última palabra con Lúgaro” se extenderá a una hora completa y llegará al horario estelar donde la presentadora profundizará en su misión de analizar, fiscalizar y conectar con la gente.
  • “PR en vivo” se transformará con la llegada de “Lotobingo”, un formato que cambiará las reglas del entretenimiento. Ahora, los jugadores de lotería tendrán dos oportunidades de ganar con el mismo billete, solo por sintonizar diariamente TeleOnce.
  • Los sábados a las 7:00 p.m., los más pequeños brillarán en el escenario con “Mi nieto tiene talento”. Los domingos a las 7:00 p. m., los adultos mayores demostrarán sus habilidades en “Mi viejo tiene talento”.
  • En enero, “Las Noticias Última Edición” se extenderán desde las 9:00 p. m., con una hora de información al momento y entrevistas de alto interés. También llegarán “Las Noticias Fin de Semana”, con dos horas diarias de noticias los sábados y domingos.
  • “Jugando pelota dura”, liderado por Ferdinand Pérez, continuará con su compromiso con impulsar resultados reales y mantenerse del lado del pueblo.
  • “En familia” y “El poder del pueblo” estrenarán nuevos segmentos para expandir su alcance y relevancia.

Especiales que celebran la excelencia boricua

En febrero, TeleOnce honrará el orgullo boricua con el especial “Boricuas de grandes ligas”. Elwood Cruz y su hijo, Jesús Cruz, conversarán con gigantes del béisbol que han llevado el nombre de Puerto Rico a la cima del mundo.

“Lo que no te dicen con Jorge Colberg” se renovará con tecnología, datos en tiempo real, encuestas calibradas, grupos focales y un mapa interactivo de Puerto Rico para profundizar en las tendencias del país.

El próximo año, de igual manera, TeleOnce dará un paso histórico: superará las 90 horas semanales de producción local, convirtiéndose en el canal con más programación hecha en Puerto Rico.

