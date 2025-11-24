Fuera del aire “En la Mañana” de TeleOnce por falla eléctrica de LUMA

El programa televiso “En la Mañana” de TeleOnce quedó hoy, lunes, fuera del aire debido a una falla eléctrica ante una avería de LUMA Energy y problemas para encender el sistema de energía provisional de la producción.

A través de las cuentas oficiales de la producción mañanera, se informó la suspensión temporera del programa hasta que puedan solucionar el problema del sistema eléctrico.

“Debido a una falla eléctrica fuera de nuestro control, En la Mañana está temporalmente fuera del aire. Nuestro equipo está trabajando para restablecer la señal lo antes posible.¡Gracias por su sintonía!, lee el mensaje de El la Mañana en su cuenta de Facebook.