24 de noviembre de 2025
80°lluvia ligera
Televisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fuera del aire “En la Mañana” de TeleOnce por falla eléctrica de LUMA

El programa fue suspendido de forma temporera hasta que puedan solucionar la avería

24 de noviembre de 2025 - 9:16 AM

Se adhiere a los criterios de The Trust Project
"En la mañana" lleva más dos años al aire a través de TeleOnce. (Facebook)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

El programa televiso “En la Mañana” de TeleOnce quedó hoy, lunes, fuera del aire debido a una falla eléctrica ante una avería de LUMA Energy y problemas para encender el sistema de energía provisional de la producción.

RELACIONADAS

A través de las cuentas oficiales de la producción mañanera, se informó la suspensión temporera del programa hasta que puedan solucionar el problema del sistema eléctrico.

Debido a una falla eléctrica fuera de nuestro control, En la Mañana está temporalmente fuera del aire. Nuestro equipo está trabajando para restablecer la señal lo antes posible.¡Gracias por su sintonía!, lee el mensaje de El la Mañana en su cuenta de Facebook.

Entretanto, la cuenta de Facebook del espacio de televisión continúa con sus publicaciones informativas en las redes sociales.

Tags
TeleOncetelevisiónLUMA Energy
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
