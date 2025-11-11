Día por día: conoce los detalles de la ruta final de “Da vida: la ñapa”
La caminata liderada por el comediante Raymond Arrieta comenzará el próximo jueves, 13 de noviembre
11 de noviembre de 2025 - 5:08 PM
11 de noviembre de 2025 - 5:08 PM
“La ñapa” de la caminata “Da vida” comandada por el comediante Raymond Arrieta comenzará la ruta final este jueves, 13 de noviembre. En esta ocasión, el también presentador caminará de Patillas hasta Cataño.
Este año, la iniciativa, cuyos recaudos serán destinados al Hospital Oncológico Dr: Isaac González Martínez, se dividió en tres rutas, 15 días de recorrido a lo largo de tres meses y 140 millas en total.
En conferencia de prensa el pasado mes de julio Arrieta dio a conocer que con “La ñapa” pretende llegar a la meta de $20 millones en total, ya que en los pasados 16 años se han recaudado $17.7 millones.
A continuación los detalles día por día de “Da vida: la ñapa”:
Patillas a Maunabo (8.9 millas)
Salida desde el estacionamiento de la Playa El Bajo de Patillas por la calle municipal hacia la PR-3. Se doblará a la derecha para continuar por la PR- 3 hasta llegar al casco urbano de Maunabo. En la intersección con la calle Antonio R. Barceló, se doblará a la derecha en el puesto de gasolina. Se atravesará el casco urbano para continuar hasta llegar al Coliseo Erasto Fernández Perales.
Salida desde la Estación de Bomberos de Puerto Rico PR-182 en el casco urbano hasta la calle Cristóbal Colón PR-9901. Doblará a la izquierda hasta llegar a la calle Luis Muñoz Rivera PR-9910. Se doblará a la derecha y continuará hasta llegar a la intersección con la PR-3. Seguirá por esta vía hasta llegar el pueblo de Humacao hasta la intersección con la R-3 (desvío). Doblará a la derecha hasta llegar al Centro de Bellas Artes Dr. Águedo Mojica Marrero.
Salida desde el Malecón de Naguabo PR-2 en dirección hacia el este y continuará toda la PR-3. Cruzará el casco urbano de Ceiba y continuará hasta llegar a Walgreens antes de Montesol Shopping Center.
Salida desde el Balneario de Luquillo PR-3 en dirección a Río Grande donde se continúa por toda la PR-3 hasta la intersección con la PR-187. Al llegar a esta intersección, se doblará a la derecha hacia el casco urbano de Río Grande y continuará hasta llegar a la Plaza Municipal Carlos “Tata” Cirino PR- 187 medianía Alta.
Lunes, 17 de noviembre
Carolina a Cataño (9 millas)
Salida desde el Complejo de seguridad de Isla verde y doblará a la izquierda en la avenida Isla Verde PR-37 donde continuará en dirección a San Juan PR-37 que se convierte en la Calle Loíza. Continuará hasta llegar a la avenida De Diego la cual cruzará y la PR-37 se convierte en la avenida Wilson, ahí continuará hasta llegar a la calle marginal de la Baldorioty de Castro y doblará a la derecha hasta llegar a la intersección con la avenida Kennedy PR-2. Ahí se doblará a la izquierda. Una vez en la avenida Kennedy, continuará hasta llegar a RIMCO Cat y se tomará la marginal para doblar hacia la calle Monterrey hasta llegar a la intersección con la PR-28 (avenida Zona Portuaria/ Planta AEE Puerto Nuevo). Doblará a la derecha y continuará hasta la intersección con la PR-165 donde se doblará a la derecha para tomar la salida del barrio Amelia de Guaynabo. Una vez en la PR-24 Ave. Ponce de León, continuará directo hasta llegar al frente marítimo de Cataño PR-888 donde culmina el evento.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: