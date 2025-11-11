Día por día: conoce los detalles de la ruta final de “Da vida: la ñapa”

Este año, la iniciativa, cuyos recaudos serán destinados al Hospital Oncológico Dr: Isaac González Martínez, se dividió en tres rutas, 15 días de recorrido a lo largo de tres meses y 140 millas en total.

En conferencia de prensa el pasado mes de julio Arrieta dio a conocer que con “La ñapa” pretende llegar a la meta de $20 millones en total, ya que en los pasados 16 años se han recaudado $17.7 millones.

A continuación los detalles día por día de “Da vida: la ñapa”:

Jueves, 13 de noviembre - 1:30 p.m.

Patillas a Maunabo (8.9 millas)

Salida desde el estacionamiento de la Playa El Bajo de Patillas por la calle municipal hacia la PR-3. Se doblará a la derecha para continuar por la PR- 3 hasta llegar al casco urbano de Maunabo. En la intersección con la calle Antonio R. Barceló, se doblará a la derecha en el puesto de gasolina. Se atravesará el casco urbano para continuar hasta llegar al Coliseo Erasto Fernández Perales.

Viernes, 14 de noviembre - 2:00 p.m.

Yabucoa a Humacao (10 millas)

Salida desde la Estación de Bomberos de Puerto Rico PR-182 en el casco urbano hasta la calle Cristóbal Colón PR-9901. Doblará a la izquierda hasta llegar a la calle Luis Muñoz Rivera PR-9910. Se doblará a la derecha y continuará hasta llegar a la intersección con la PR-3. Seguirá por esta vía hasta llegar el pueblo de Humacao hasta la intersección con la R-3 (desvío). Doblará a la derecha hasta llegar al Centro de Bellas Artes Dr. Águedo Mojica Marrero.

Sábado, 15 de noviembre

Naguabo a Fajardo (9.3 Millas)

Salida desde el Malecón de Naguabo PR-2 en dirección hacia el este y continuará toda la PR-3. Cruzará el casco urbano de Ceiba y continuará hasta llegar a Walgreens antes de Montesol Shopping Center.

Domingo, 16 de noviembre

Luquillo a Loíza (10 millas)

Salida desde el Balneario de Luquillo PR-3 en dirección a Río Grande donde se continúa por toda la PR-3 hasta la intersección con la PR-187. Al llegar a esta intersección, se doblará a la derecha hacia el casco urbano de Río Grande y continuará hasta llegar a la Plaza Municipal Carlos “Tata” Cirino PR- 187 medianía Alta.

Lunes, 17 de noviembre

Carolina a Cataño (9 millas)

Salida desde el Complejo de seguridad de Isla verde y doblará a la izquierda en la avenida Isla Verde PR-37 donde continuará en dirección a San Juan PR-37 que se convierte en la Calle Loíza. Continuará hasta llegar a la avenida De Diego la cual cruzará y la PR-37 se convierte en la avenida Wilson, ahí continuará hasta llegar a la calle marginal de la Baldorioty de Castro y doblará a la derecha hasta llegar a la intersección con la avenida Kennedy PR-2. Ahí se doblará a la izquierda. Una vez en la avenida Kennedy, continuará hasta llegar a RIMCO Cat y se tomará la marginal para doblar hacia la calle Monterrey hasta llegar a la intersección con la PR-28 (avenida Zona Portuaria/ Planta AEE Puerto Nuevo). Doblará a la derecha y continuará hasta la intersección con la PR-165 donde se doblará a la derecha para tomar la salida del barrio Amelia de Guaynabo. Una vez en la PR-24 Ave. Ponce de León, continuará directo hasta llegar al frente marítimo de Cataño PR-888 donde culmina el evento.

