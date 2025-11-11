Opinión
11 de noviembre de 2025
83°nubes rotas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Día por día: conoce los detalles de la ruta final de “Da vida: la ñapa”

La caminata liderada por el comediante Raymond Arrieta comenzará el próximo jueves, 13 de noviembre

11 de noviembre de 2025 - 5:08 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

“La ñapa” de la caminata “Da vida” comandada por el comediante Raymond Arrieta comenzará la ruta final este jueves, 13 de noviembre. En esta ocasión, el también presentador caminará de Patillas hasta Cataño.

Este año, la iniciativa, cuyos recaudos serán destinados al Hospital Oncológico Dr: Isaac González Martínez, se dividió en tres rutas, 15 días de recorrido a lo largo de tres meses y 140 millas en total.

En conferencia de prensa el pasado mes de julio Arrieta dio a conocer que con “La ñapa” pretende llegar a la meta de $20 millones en total, ya que en los pasados 16 años se han recaudado $17.7 millones.

A continuación los detalles día por día de “Da vida: la ñapa”:

Jueves, 13 de noviembre - 1:30 p.m.

Patillas a Maunabo (8.9 millas)

Salida desde el estacionamiento de la Playa El Bajo de Patillas por la calle municipal hacia la PR-3. Se doblará a la derecha para continuar por la PR- 3 hasta llegar al casco urbano de Maunabo. En la intersección con la calle Antonio R. Barceló, se doblará a la derecha en el puesto de gasolina. Se atravesará el casco urbano para continuar hasta llegar al Coliseo Erasto Fernández Perales.

Viernes, 14 de noviembre - 2:00 p.m.

Yabucoa a Humacao (10 millas)

Salida desde la Estación de Bomberos de Puerto Rico PR-182 en el casco urbano hasta la calle Cristóbal Colón PR-9901. Doblará a la izquierda hasta llegar a la calle Luis Muñoz Rivera PR-9910. Se doblará a la derecha y continuará hasta llegar a la intersección con la PR-3. Seguirá por esta vía hasta llegar el pueblo de Humacao hasta la intersección con la R-3 (desvío). Doblará a la derecha hasta llegar al Centro de Bellas Artes Dr. Águedo Mojica Marrero.

Sábado, 15 de noviembre

Naguabo a Fajardo (9.3 Millas)

Salida desde el Malecón de Naguabo PR-2 en dirección hacia el este y continuará toda la PR-3. Cruzará el casco urbano de Ceiba y continuará hasta llegar a Walgreens antes de Montesol Shopping Center.

Domingo, 16 de noviembre

Luquillo a Loíza (10 millas)

Salida desde el Balneario de Luquillo PR-3 en dirección a Río Grande donde se continúa por toda la PR-3 hasta la intersección con la PR-187. Al llegar a esta intersección, se doblará a la derecha hacia el casco urbano de Río Grande y continuará hasta llegar a la Plaza Municipal Carlos “Tata” Cirino PR- 187 medianía Alta.

Lunes, 17 de noviembre

Carolina a Cataño (9 millas)

Salida desde el Complejo de seguridad de Isla verde y doblará a la izquierda en la avenida Isla Verde PR-37 donde continuará en dirección a San Juan PR-37 que se convierte en la Calle Loíza. Continuará hasta llegar a la avenida De Diego la cual cruzará y la PR-37 se convierte en la avenida Wilson, ahí continuará hasta llegar a la calle marginal de la Baldorioty de Castro y doblará a la derecha hasta llegar a la intersección con la avenida Kennedy PR-2. Ahí se doblará a la izquierda. Una vez en la avenida Kennedy, continuará hasta llegar a RIMCO Cat y se tomará la marginal para doblar hacia la calle Monterrey hasta llegar a la intersección con la PR-28 (avenida Zona Portuaria/ Planta AEE Puerto Nuevo). Doblará a la derecha y continuará hasta la intersección con la PR-165 donde se doblará a la derecha para tomar la salida del barrio Amelia de Guaynabo. Una vez en la PR-24 Ave. Ponce de León, continuará directo hasta llegar al frente marítimo de Cataño PR-888 donde culmina el evento.

El primer día de la caminata "Da vida: la ñapa" recorrió el trayecto de Guaynabo a Bayamón. Raymond Arrieta comenzó el trayecto desde el Coliseo Mario Quijote Morales en Guaynabo. En su segundo día la caminata saldrá desde la urbanización Las Colinas en Toa Baja para llegar a Vega Alta.
1 / 10 | Así arrancó la caminata que dará la vuelta a Puerto Rico “Da vida: la ñapa” de Raymond Arrieta. El primer día de la caminata "Da vida: la ñapa" recorrió el trayecto de Guaynabo a Bayamón. - Pablo Martínez Rodríguez
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
