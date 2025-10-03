Opinión
3 de octubre de 2025
85°lluvia ligera
“El Circo de la Mega” se queda sin otra figura clave

La noticia fue revelada pocos días después de que el locutor Antonio “El Gángster” Sánchez diera a conocer el fin de su relación laboral con la emisora

3 de octubre de 2025 - 3:39 PM

DJ Sergio Marín laboró por los pasados dos años como productor del espacio. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

A través de su “show” “Canceladxs”, DJ Sergio Marín anunció, ayer, oficialmente su salida de “El Circo de la Mega”, donde trabajó durante aproximadamente los últimos dos años como productor.

“Quiero aprovechar la plataforma de ‘Canceladxs’ para compartir oficialmente que también cierro mi ciclo en ‘El Circo de La Mega’. Esta no fue una decisión tomada de la noche a la mañana ni responde a ningún desacuerdo. Al contrario, me voy profundamente agradecido por la oportunidad que me dieron", comenzó.

Marín, además, puntualizó que “no todo el mundo puede decir que trabajó con El Gangster y Funky Joe, y yo lo considero un privilegio y una bendición haber tenido esa experiencia. He trabajado con los mejores, y me llevo aprendizaje, recuerdos y la satisfacción de haber formado parte de la historia de la radio en Puerto Rico”, expresó.

De ahora en adelante, DJ Sergio continuará enfocado en “Canceladxs”, sin descartar futuras oportunidades dentro de la radio, medio que siempre ha considerado su casa.

Hoy viernes, 3 de octubre, finalizó una era en la radio nacional con la salida del locutor Antonio “El Gángster” Sánchez del mismo espacio radial. El mismo presentador comunicó su decisión a la audiencia el pasado 30 de septiembre.

La nueva temporada del espacio comenzará el próximo 6 de octubre y fue José “Funky Joe” Vallenilla quien reveló que el Padre Orlando Lugo será el nuevo integrante del programa que actualmente cuenta con varias animadoras semanalmente. Entre estas se encuentran: Sonya Cortés, Mónica Pastrana, Catherine Paola Castro y Jailene Cintrón. Hasta la fecha, todas siguen en el espacio mañanero.

Los locutores comenzaron a trabajar juntos a principio de la década de 1980 en la Sultana del Oeste. En el 2008, lanzaron el proyecto “El Circo" de La Mega, primer programa radial en Puerto Rico transmitido simultáneamente por radio, televisión e internet.El Gángster reveló que su salida de La Mega no representa su retiro. (VANESSA.SERRA@GFRMEDIA.COM)
1 / 13 | Fin a una era radial: El Gángster se separa de Funky Joe. Los locutores comenzaron a trabajar juntos a principio de la década de 1980 en la Sultana del Oeste. - Archivo
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
