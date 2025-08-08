Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
8 de agosto de 2025
88°ligeramente nublado
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El motivo por el que le prohibieron la entrada a Jennifer López a una tienda Chanel

La cantante y actriz de 56 años enfrentó una incómoda situación en un centro comercial en Turquía

8 de agosto de 2025 - 2:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
JLo fue rechazada por un guarda de seguridad en la tienda Chanel de Turquía (Evan Agostini)
Por O Globo / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Durante una visita a Estambul, Turquía, Jennifer López enfrentó una situación inesperada al intentar ingresar a una tienda de lujo.

RELACIONADAS

La cantante y actriz de 56 años fue rechazada por un guarda de seguridad en la tienda Chanel, ubicada en el centro comercial Istinye Park.

El hecho ocurrió el pasado lunes 4 de agosto. Según el medio británico Daily Mail, el guarda no reconoció a la artista y le informó que la tienda estaba llena, por lo que le detuvo el ingreso.

López respondió con calma y sin mostrar molestia, expresó que no había problema y se dirigió a otros locales de alta gama, donde continuó su jornada de compras.

La artista visitó boutiques como Celine y Beymen, donde permaneció durante unas tres horas y realizó adquisiciones por miles de dólares.

Más tarde, la tienda Chanel intentó enmendar el error. Al percatarse de la situación, extendió una invitación para que la artista regresara. No obstante, Jennifer declinó la propuesta.

La artista se encuentra actualmente en medio de su gira internacional "Up All Night Live 2025″.

Antes de llegar a Estambul, visitó ciudades como Abu Dabi, Sharm El Sheij, Kazajistán y Ereván.

En sus redes sociales, celebró el concierto en Turquía con un mensaje dedicado al público local.

La actriz Jennifer López llegó el domingo al Festival de Sundance luciendo un impactante vestido de transparencias negras y una deslumbrante telaraña de cristales. El diseño por manos del albanés Valdrin Sahiti hace referencia a su papel en Kiss of the Spider Woman, película que protagoniza y que debutó en el prestigioso festival de cine.Bill Condon, a la derecha, escritor y director de "Kiss of the Spider Woman", posa con los protagonistas del filme, Tonatiuh y Jennifer López.
1 / 7 | Jennifer López deslumbra con llamativo look en el Festival de Sundance. La actriz Jennifer López llegó el domingo al Festival de Sundance luciendo un impactante vestido de transparencias negras y una deslumbrante telaraña de cristales. - Servicios combinados

Tags
ChanelJennifer LópezRobos
ACERCA DEL AUTOR
O Globo / GDA
Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios líderes fundada en 1991 que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 8 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: