Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Emma Heming celebra 18 años de amor con Bruce Willis con nostálgica fotografía

El actor se mantiene fuera del ojo público con un padecimiento de demencia frontotemporal desde el 2023

2 de enero de 2026 - 9:57 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los actores Bruce Willis (derecha) y Emma Heming (izquierda) asisten a un partido de la NBA entre los Celtics de Boston y los Hawks de Atlanta en abril de 2008.
Los actores Bruce Willis (derecha) y Emma Heming (izquierda) asisten a un partido de la NBA entre los Celtics de Boston y los Hawks de Atlanta en abril de 2008. (Agencia EFE)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Emma Heming reconoció lo afortunada que es de haber encontrado en su camino al actor Bruce Willis hace 18 años, y recordó con una antigua fotografía cuando se hicieron novios.

La pareja, papás de dos niñas, se mantiene enamorada y unida mientras viven un complicado momento por el estado de salud del Willis, diagnosticado en 2023 con demencia frontotemporal (DFT), un trastorno neurodegenerativo progresivo que afecta los lóbulos frontal y temporal del cerebro.

Esta enfermedad provoca cambios graves en la personalidad, el comportamiento y, específicamente en el caso del actor, una pérdida significativa de la capacidad lingüística y de comunicación (afasia).

Heming ha hablado abiertamente de cómo es ahora la vida junto al actor y del proceso en el que han tenido que adaptarse a nuevas condiciones, eso sí, siempre con amor y de la mano de Willis, quien es papá de cinco hijas, tres de ellas, Rumer, Scout y Tallulah, nacieron de su matrimonio con la actriz Demi Moore, mientras que las dos más jóvenes, Mabel y Evelyn, son fruto de su actual unión con Emma Heming Willis.

Emma Heming celebra el amor de Bruce Willis

El actor Bruce Willis estuvo casado con la actriz Demi Moore, a la derecha, desde el 1987 al año 2000.Aunque ye era una figura conocida, Bruce Willis alcanzó un nivel de súper estrella al protagonizar en 1988 la película de acción "Die Hard", donde caracterizó a John McClane.A principios de 2024, Scott LaRue Willis compartió la conmovedora foto junto a su padre, Bruce Willis, quien padece de demencia frontotemporal, diagnosticada en febrero de 2023.
1 / 25 | Fotos: Bruce Willis a través del tiempo. El actor Bruce Willis estuvo casado con la actriz Demi Moore, a la derecha, desde el 1987 al año 2000. - MARK J TERRILL

Heming y Willis se conocieron a mediados de la década de 2000, cuando ambos ya tenían trayectorias consolidadas: ella como modelo y empresaria, y él como uno de los actores más famosos de Hollywood. Comenzaron a salir de manera discreta y rápidamente establecieron una relación seria, lejos del ruido mediático que había acompañado etapas anteriores de la vida sentimental de Willis.

En 2009 formalizaron su relación al casarse en una ceremonia privada, seguida poco después por una boda civil. Desde el inicio, Heming mantuvo una relación respetuosa y cercana con la familia de Bruce Willis, incluida su exesposa Demi Moore y las hijas que Willis tuvo con ella, algo que fue visto públicamente como un ejemplo de familia ensamblada armoniosa.

Desde que Bruce fue diagnosticado con demencia frontotemporal, Emma ha tenido un rol muy visible como su principal apoyo, y aunque ha confesado que extraña al Bruce de antes, a ese que era el mejor compañero de viaje, lo que no ha cambiado es el amor que siente por él.

“Hace 18 años, se convirtió en mi novio. Con un beso en la parte superior de mi cabeza, el tiempo se detuvo. Soy tan afortunado de conocer este tipo de amor”, escribió.

Hace unos días compartió un video en el que aparece ella y Bruce en un parque de diversiones, y reflexionó sobre la realidad de entonces:

“Ayer llevé a los niños a Magic Mountain con amigos. La última vez que lo monté fue con Bruce, en 2008. Y ese momento fue DIVERTIDO. Estoy bastante segura de que no se supone que traigas una cámara en esos viajes, pero estoy muy contenta de haberlo hecho. Sus comentarios y su risa siempre hacía todo divertido. Ese era él, pura diversión. Lo amo. Y simplemente, echo de menos que sea mi compañero de viaje”, escribió.

