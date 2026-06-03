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Gaby Alicea se enfrenta al reto más grande de su carrera: “Llegó el momento”

El comediante asegura que llevará lo mejor de su repertorio para esta experiencia en el recinto más grande de la Isla

3 de junio de 2026 - 5:05 PM

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Comediante Gaby Alicea. (Suministrada)
Víctor Ramos Rosado
Por Víctor Ramos Rosado
Periodista de Entretenimientovictor.ramos@gfrmedia.com

Después de dos décadas construyendo una carrera en la comedia y más de una década presentando su exitoso espectáculo “El Boricua es otra cosa” dentro y fuera de Puerto Rico, el comediante puertorriqueño Gaby Alicea alcanzará uno de los hitos más importantes de su trayectoria cuando se presente por primera vez en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot el próximo 13 de junio a las 8:00 p.m.

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El espectáculo, titulado “En el Choli, el Boricua es otra cosa”, promete una versión renovada de la propuesta que ha conectado con miles de espectadores a través de los años, incorporando nuevas rutinas, anécdotas personales y la participación de algunos de los personajes más populares creados por el artista.

“Hace 11 años que estoy presentando el espectáculo de ‘El Boricua es otra cosa’ en diferentes lugares de Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Ha tenido bastante acogida y bastante éxito. Me he presentado en el Coca-Cola Music Hall en dos ocasiones y llegó el momento de presentarme en el Coliseo”, expresó Alicea durante una entrevista.

El comediante adelantó que el público podrá disfrutar de personajes como Boricuita y Mami, este último uno de los más populares actualmente en sus redes sociales. Además, ofrecerá un monólogo en el que explora, desde el humor, aquellas particularidades que distinguen a los puertorriqueños del resto del mundo.

“Voy a explicar la diferencia entre ser boricua y el resto del mundo, esas cosas que nos hacen diferentes, de manera bien divertida y jocosa para que la gente la pase bonito”, señaló.

Sin embargo, Alicea asegura que su propuesta va más allá de provocar carcajadas. Parte esencial de su trabajo consiste en resaltar elementos de la cultura puertorriqueña y fomentar el orgullo por la identidad nacional.

Personaje “Boricuita”.
Personaje “Boricuita”. (Suministrada)

“Siempre me gusta educar a la gente y llevar un mensaje dentro de la comedia. Me gusta que la gente conozca nuestra cultura más allá de reírse”, afirmó.

Como parte de ese esfuerzo, contará con la participación especial de Sheila Torres, creadora de Dialecto Boricua, con quien desarrollará una dinámica centrada en las expresiones y palabras características del habla puertorriqueña.

Para Alicea, una de las claves del éxito del espectáculo ha sido precisamente esa conexión con la identidad cultural. Considera que, aunque la música ha servido durante décadas como una carta de presentación de Puerto Rico ante el mundo, existía espacio para una propuesta humorística enfocada en celebrar la experiencia de ser puertorriqueño.

“El boricua se siente orgulloso cada vez que ve algo relacionado con Puerto Rico. Creo que la gente se identifica mucho con mi historia y se siente orgullosa de que se esté representando nuestra cultura de la manera que lo estamos haciendo”, indicó.

El artista también destacó que su estilo de “clean comedy” ha permitido que personas de todas las edades disfruten del espectáculo. A diferencia de otras corrientes humorísticas, sus rutinas prescinden de malas palabras, dobles sentidos y burlas dirigidas al público.

“Son dos horas y media de contenido donde la risa no para. Me gusta que la gente entienda que también hay espacios para reírse en familia sin necesidad de recurrir al humor ofensivo o a las malas palabras”, sostuvo.

Aunque reconoce que aún tiene metas pendientes, incluyendo proyectos en plataformas de streaming y el cine, Alicea asegura que toda su atención está puesta en esta presentación.

“Han sido 20 años de preparación para este momento. Yo creo que hice un ensayo de 20 años para llegar al show del Coliseo de Puerto Rico”, concluyó.

Los boletos para “En el Choli, el Boricua es otra cosa” ya están disponibles a través de Ticketera.com.

Tags
ComediaColiseo de Puerto Rico José Miguel Agrelotstand up comedy
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Víctor Ramos Rosado
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Víctor Ramos Rosado es periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida en El Nuevo Día. Cubre temas relacionados con cultura, entretenimiento, música, literatura y gastronomía. Se especializa en periodismo narrativo y...
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