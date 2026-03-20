Emotivas publicaciones por el cumpleaños 71 de Bruce Willis: “Todo lo que necesitas es amor”

Para celebrar el cumpleaños número 71 de Bruce Willis, Demi Moore compartió unas fotos poco habituales del actor pasando tiempo con su nieta, la pequeña Louetta de casi tres años.

La actriz, de 63 años, subió a su cuenta de Instagram un homenaje a su expareja y padre de sus tres hijas en el aniversario de su nacimiento. En una de las imágenes se puede ver a la estrella de Hollywood sosteniendo a la pequeña en sus brazos mientras ella le da un beso en la mejilla.

En otra foto, Louetta rodea con ternura el cuello del actor con sus brazos, mientras él esboza una pequeña sonrisa. “Todo lo que necesitas es AMOR ¡Feliz cumpleaños, BW!“, escribió la actriz como epígrafe del posteo que enterneció a todos.

1 / 25 | Fotos: Bruce Willis a través del tiempo. El actor Bruce Willis estuvo casado con la actriz Demi Moore, a la derecha, desde el 1987 al año 2000. - MARK J TERRILL 1 / 25 Fotos: Bruce Willis a través del tiempo El actor Bruce Willis estuvo casado con la actriz Demi Moore, a la derecha, desde el 1987 al año 2000. MARK J TERRILL Compartir

Además de las imágenes del feed, Moore publicó una de las fotos en sus historias de Instagram y añadió el siguiente texto: “¡Mucho amor en este cumpleaños generacional! ¡Feliz cumpleaños, BW!“.

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Rumer también recurrió a las redes sociales el jueves para celebrar el cumpleaños de su padre compartiendo una recopilación de sus papeles a lo largo de los años. “Feliz cumpleaños, papá”, escribió. “Hoy quería pensar en ti. Bailando por ahí, siendo tan encantador como siempre. Te quiero muchísimo”.

Moore y Willis, que estuvieron casados durante 13 años hasta su divorcio en 2000, tienen en común a sus hijas Rumer, de 37 años, Scout, de 34, y Tallulah, de 32. La niña, que nació en abril de 2023, es hija de Rumer junto a su entonces pareja, Derek Richard Thomas.

Tras el divorcio de Moore, el protagonista de "Sixth Sense" se casó con Emma Heming en 2009. La pareja tiene dos hijas: Mabel, de 13 años, y Evelyn, de 11.

En 2023, Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal, una enfermedad progresiva. Su afección, que afecta mayormente a personas menores de 60 años, le causa una atrofia en los lóbulos frontal y temporal del cerebro, lo que provoca dificultades en el habla, cambios emocionales, problemas de personalidad y problemas motores, algo que incluye la pérdida de habilidades motrices.

Al principio pudo continuar con los cuidados en su casa, hasta el año pasado, cuando la familia decidió ingresarlo en un hogar especializado en donde puede estar más controlado y mejor atendido. Su nueva residencia, según contó Heming, fue diseñada para brindarle cuidados constantes, acompañamiento profesional y un entorno adaptado a sus necesidades médicas.

“Hoy celebramos el cumpleaños de Bruce”, escribió su actual esposa, que se convirtió en vocera de la lucha contra esta enfermedad. “Esta experiencia con la demencia frontotemporal (DFT) me ha abierto los ojos a la realidad a la que se enfrentan tantas familias”.

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Heming explicó que la lucha de su marido contra la demencia la había “inspirado” a crear recientemente el Fondo Emma & Bruce Willis “para dar a conocer la demencia frontotemporal, apoyar la investigación y estar al lado de los cuidadores que asumen una carga tan pesada cada día”.

Animó a la gente a apoyar “el fondo u otra organización que trabaje en este ámbito, o simplemente a interesarse por un cuidador: un pequeño gesto de amabilidad que puede significar mucho”.