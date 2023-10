¿México, Puerto Rico, Uruguay o Miami? Todavía no se conoce cuál de estos destinos será el elegido para la celebración de la boda del presentador puertorriqueño Carlos Adyan y el escritor mexicano Carlos Quintanilla.

El tiempo de espera, sin embargo, acabará muy pronto pues, según el anfitrión del programa “En casa con Telemundo”, será este mes de octubre cuando, finalmente, se sabrá dónde se realizará el enlace nupcial.

“Me gusta mucho que nos estamos involucrando ambos en la preparación de la boda, y yo creo que eso va a ser lo bonito. Vamos a ver una diversidad cultural, obviamente, Carlos siendo mexicano y yo siendo boricua, eso se reflejará en los platos, en la música y en la decoración”, adelantó a El Nuevo Día el joven comunicador de 28 años.

Estos detalles fueron revelados mientras Carlos Adyan se preparaba para la alfombra azul de los Billboard de la Música Latina, donde fungió como animador junto a su amiga y colega Jimena Gállego. De hecho, el periodista, adelantó otra particularidad de la boda que tiene que ver con la mexicana.

“Más adelante te vas a enterar en detalles de algo de la boda que tiene que ver con ella (con Jimena) y te vas a quedar loco”, dijo el puertorriqueño. “Ella fue otra víctima de la boda”, añadió.

A finales de julio, Carlos Adyan estuvo en su tierra natal para identificar algunos “venues” que cumplieran con sus exigencias. Entre ellas, el suficiente espacio para acomodar a familiares, amigos, y “algo más” que los acompañarán en la celebración.

Este diario acompañó al boricua durante una de sus visitas. Menos de 12 horas fueron suficientes para que el presentador quedara prendado con Wyndham Grand Rio Mar Puerto Rico Golf & Beach Resort, en Río Grande.

“Puerto Rico es el lugar que me vio nacer, el lugar donde pasé los momentos más felices de mi vida, o sea, mi infancia y mi adolescencia. Entonces, para mí, más que todo, es un momento para dar a conocer el destino de Puerto Rico con amistades que de pronto no han venido. Carlos (Quintanilla) tiene amistades de México, lógicamente. En mi caso tengo muchos en Miami que, a pesar de que la distancia es de dos horas y media, no conocen lo bonita que es la isla”, dijo en aquel entonces.