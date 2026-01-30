¿En qué gastará Alaïa su primer sueldo como presentadora de televisión?

Alaïa, la hija del coreógrafo español Toni Costa y la presentadora boricua Adamari López, se estrenó esta semana como conductora de televisión junto a su madre. El debut de la niña de 10 años se dio en el “show” “¿Quién caerá? Kids" de UniMás.

En una reciente entrevista con la agencia de noticias y archivo fotográfico especializada en el mundo del entretenimiento latino y celebridades, MezcalTV, Costa López contó en qué quiere invertir el sueldo que obtendrá de esta primera experiencia laboral.

“El dinero que yo siempre recibo yo quiero que lo ponga en mi cuenta (su mamá) porque yo quiero salvar (ahorrar) para ‘college’, para la universidad, una casa y un carro para cuando sea grande”, dijo.

Además, explicó que no le gusta despilfarrar, pues ha visto lo difícil que es obtener sustento económico. “A mí no me gusta tanto gastar el dinero, porque veo la parte de los adultos y cuán difícil es agarrar el dinero cuando tú no tienes un trabajo, y prefiero salvarlo y no gastarlo en cosas como lapiceritos y cosas así”, comentó.

Luego de esta pregunta, su mamá explicó que en efecto la niña no pidió nada especial por estar en la pantalla, pero ella quiso premiarla con unas zapatillas de fútbol que quería. “Tuvimos la oportunidad antes de que ella comenzara a trabajar de ir a Argentina, cruzamos de Uruguay a Argentina y había unas zapatillas de fútbol que le gustaron”, sostuvo.

En la entrevista, la niña dijo que todavía no sabe si habrá una segunda temporada, pero espera que sí, ya que fue una experiencia que le gustó mucho, en especial porque compartió una de las grandes pasiones de su madre.

El debut de Costa López en la pantalla de UniMás ha sido una gran oportunidad para que demuestre su talento y además se proyecte en el mundo del entretenimiento. De esta manera, sigue los pasos de sus papás, quienes han conquistado a una gran cantidad de personas por su trabajo.

En la conversación, la nueva presentadora señaló que en el futuro espera combinar sus dos grandes pasiones: el fútbol y la televisión.

“A mí me encanta el fútbol, soy deportista, soy portera y delantera, pero yo ahora estoy pensando en ser periodista deportiva, porque quiero también estar en la televisión, pero también quiero hacer el fútbol, entonces eso es lo que yo quiero estudiar por ahora”, señaló.