Encuentran el cuerpo de D.J. Young, presunto hijo de Lil Jon, en un estanque cerca de Atlanta

Milton - Una persona que se cree que es el hijo del rapero Lil Jon ha sido encontrado muerto en un estanque al norte de Atlanta, dijo la Policía el viernes.

Nathan Smith, conocido profesionalmente como D.J. Young Slade, abandonó su domicilio de Milton “en circunstancias inusuales” a primera hora de la mañana del martes, según informó la Policía.

Lil Jon dijo en un comunicado publicado en su página de Instagram que él y la madre de Smith, Nicole Smith, están “extremadamente desconsolados por la trágica pérdida de nuestro hijo”.

“Nathan era el ser humano más amable que se pueda conocer”, dice el comunicado. “Era inmensamente cariñoso, atento, educado, apasionado y cariñoso: amaba a su familia y a los amigos de su vida al máximo”.

Nathan Smith, de 27 años, “salió corriendo de su casa y lleva desaparecido desde entonces”, dijo la Policía en un cartel de persona desaparecida que difundió en las redes sociales.

“Se fue a pie y no tiene teléfono”, dijo la Policía. “Puede que esté desorientado y necesite ayuda. La familia y los amigos están preocupados por su seguridad”.

La Policía de Milton inició inmediatamente la búsqueda de Smith. Tras no poder localizarlo, la Policía y otras agencias ampliaron la búsqueda para incluir un estanque cercano a la residencia de Smith. Poco antes del mediodía del viernes, los buzos del Departamento de Bomberos del Condado de Cherokee encontraron un cuerpo en el estanque.

“Se cree que el individuo es Nathan Smith, a la espera de la confirmación oficial de la Oficina del Médico Forense del condado de Fulton”, dijo la Policía en un comunicado. El médico forense no respondió inmediatamente a las preguntas sobre el caso el viernes.

“Sobre la base de la investigación hasta la fecha, no hay indicios de juego sucio”, dijo la Policía. “Sin embargo, la División de Investigaciones Criminales del Departamento de Policía de Milton continuará tratando esto como una investigación abierta y activa”.

La Policía dijo que no se darían más detalles hasta que el médico forense determinara la causa y la forma de la muerte.

Milton es una ciudad suburbana situada a unos 48 kilómetros al norte de Atlanta.

Lil Jon, nacido Jonathan Smith, es un rapero y productor de Atlanta que fue una figura central del subgénero crunk del hip-hop. Es conocido por canciones como “Get Low”, de 2002, con su grupo East Side Boyz, y “Turn Down For What”, de 2013, con DJ Snake.

