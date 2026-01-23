Escuela José Campeche rinde homenaje a Norwill Fragoso: “Es un honor que llevaré siempre conmigo”

La actriz y educadora Norwill Fragoso fue homenajeada esta mañana por la Escuela Elemental Especializada en Bellas Artes José Campeche, donde un salón fue designado con su nombre como reconocimiento a su trayectoria artística, su compromiso con los valores humanos y su impacto positivo en la comunidad.

El reconocimiento se realizó en el marco de la vigésima segunda edición del Festival Educativo Campechano, una tradición institucional que destaca la vida y aportación de personas con una historia que representa esfuerzo, perseverancia y ejemplo. Como parte de esta iniciativa, la escuela honra cada año a una figura cuya trayectoria inspira a la comunidad escolar para perpetuar su legado a través del nombramiento de un espacio educativo.

Durante el acto, Fragoso expresó su agradecimiento por la distinción recibida. “Este reconocimiento me llena de emoción, porque nace de una escuela que cree en el arte como herramienta de transformación. Que mi nombre forme parte de un espacio donde los niños crean, sueñan y descubren su talento es un honor que llevaré siempre conmigo”, expresó.

PUBLICIDAD

La actividad también marcó un momento histórico para la institución, al oficializarse su transformación en la primera escuela elemental especializada en bellas artes de la región de Bayamón. Con esto, reafirmaron su misión de integrar la educación académica con la formación artística desde edades tempranas.

A lo largo de los años, la Escuela José Campeche ha rendido homenaje a destacadas figuras del ámbito cultural, artístico y social, entre ellas: Tony Croatto, Sandra Zaiter, José Vega (Remi), Danny Rivera, Ramón L. Rivera, Suzette Bacó, Plena Libre, Melwin Cedeño (Chevy), los exbaloncelistas Rubén Rodríguez, Alberto Zamot y Mariano “Tito” Ortiz, el boxeador Félix “Tito” Trinidad, Normando Valentín, Ada Monzón, Aixa Vázquez y Tere Marichal. Asimismo, la institución ha reconocido a miembros valiosos de su comunidad, incluyendo estudiantes, maestros, empleados jubilados y alumnos destacados.

Con este homenaje, la Escuela Elemental Especializada en Bellas Artes José Campeche confirma su compromiso de exaltar modelos de vida que inspiran a las nuevas generaciones y de fortalecer el vínculo entre la educación, la cultura y la comunidad. La institución mantiene abierta su matrícula como parte de su proyecto educativo enfocado en el desarrollo integral del estudiantado a través de las artes.