EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Escuela José Campeche rinde homenaje a Norwill Fragoso: “Es un honor que llevaré siempre conmigo”

Esta mañana designaron un salón con el nombre de la actriz y comediante

23 de enero de 2026 - 5:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Durante el acto, Fragoso expresó su agradecimiento por la distinción recibida. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La actriz y educadora Norwill Fragoso fue homenajeada esta mañana por la Escuela Elemental Especializada en Bellas Artes José Campeche, donde un salón fue designado con su nombre como reconocimiento a su trayectoria artística, su compromiso con los valores humanos y su impacto positivo en la comunidad.

RELACIONADAS

El reconocimiento se realizó en el marco de la vigésima segunda edición del Festival Educativo Campechano, una tradición institucional que destaca la vida y aportación de personas con una historia que representa esfuerzo, perseverancia y ejemplo. Como parte de esta iniciativa, la escuela honra cada año a una figura cuya trayectoria inspira a la comunidad escolar para perpetuar su legado a través del nombramiento de un espacio educativo.

Durante el acto, Fragoso expresó su agradecimiento por la distinción recibida. “Este reconocimiento me llena de emoción, porque nace de una escuela que cree en el arte como herramienta de transformación. Que mi nombre forme parte de un espacio donde los niños crean, sueñan y descubren su talento es un honor que llevaré siempre conmigo”, expresó.

La actividad también marcó un momento histórico para la institución, al oficializarse su transformación en la primera escuela elemental especializada en bellas artes de la región de Bayamón. Con esto, reafirmaron su misión de integrar la educación académica con la formación artística desde edades tempranas.

A lo largo de los años, la Escuela José Campeche ha rendido homenaje a destacadas figuras del ámbito cultural, artístico y social, entre ellas: Tony Croatto, Sandra Zaiter, José Vega (Remi), Danny Rivera, Ramón L. Rivera, Suzette Bacó, Plena Libre, Melwin Cedeño (Chevy), los exbaloncelistas Rubén Rodríguez, Alberto Zamot y Mariano “Tito” Ortiz, el boxeador Félix “Tito” Trinidad, Normando Valentín, Ada Monzón, Aixa Vázquez y Tere Marichal. Asimismo, la institución ha reconocido a miembros valiosos de su comunidad, incluyendo estudiantes, maestros, empleados jubilados y alumnos destacados.

Con este homenaje, la Escuela Elemental Especializada en Bellas Artes José Campeche confirma su compromiso de exaltar modelos de vida que inspiran a las nuevas generaciones y de fortalecer el vínculo entre la educación, la cultura y la comunidad. La institución mantiene abierta su matrícula como parte de su proyecto educativo enfocado en el desarrollo integral del estudiantado a través de las artes.

Desde niña, Norwill Fragoso ha estado relacionada con el mundo de las artes escénicas.Estudió en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, donde completó un bachillerato interdisciplinario, individualizado en Teatro en la Comunidad. También posee estudios postgraduados en Literatura Puertorriqueña y espera completar su título de maestría en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. A través de la organización Miss Universe Puerto Rico ha sido parte de la preparación de reinas de belleza como profesora de proyección y oratoria.
1 / 13 | La carrera de Norwill Fragoso en fotos . Desde niña, Norwill Fragoso ha estado relacionada con el mundo de las artes escénicas. - Alexis Cedeño
Norwill FragosoBellas Artes
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
