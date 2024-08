Esposa de Rafael Araneda revela que duermen en camas separadas: conoce la razón

“Yo venía hace unos 5 años que yo le decía: ‘Sabes qué, no duermo, no puedo’. En las parejas en general hay uno friolento y uno acalorado, yo no sé por qué nos juntamos así, pero así es. Entonces él es friolento, el invierno en Chile calcetas de lana, polerones, tapado y yo al revés, acalorada y entonces yo transpiraba, transpiraba… Él se llevaba todo para taparse, entonces ya discusiones por eso”, relató la también chilena.