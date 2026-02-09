Estrellas marcan la pauta antes de comenzar el Super Bowl 60

SANTA CLARA, California- Las estrellas han sido el centro de atención en el Super Bowl 60, desde Chris Pratt y Jon Bon Jovi presentando a los equipos hasta una serie de grandes actuaciones antes del partido.

Entre los momentos más destacados del Levi’s Stadium se encuentran Blue Ivy Carter saltando en la zona de anotación antes del partido y Green Day rindiendo tributo al 60º aniversario del campeonato de la NFL.

Brandi Carlile fue sincera y sencilla en “America, the Beautiful”, Charlie Puth hizo que “The Star-Spangled Banner” fuera grande y conmovedora y Coco Jones aportó un poco de ambos elementos a “Lift Every Voice and Sing”.

La próxima actuación de Bad Bunny en el descanso es un momento muy esperado.

Green Day lleva el rock de Bay -y una bomba f- a un desfile del MVP

Los veteranos del punk-pop de la Bahía de San Francisco, Green Day subieron al escenario antes del partido e interpretaron un fragmento de su canción “Good Riddance (Time of Your Life)” ante un desfile de antiguos MVP de la Super Bowl.

Los héroes locales Steve Young, Joe Montana y Jerry Rice fueron algunos de los que se retiraron durante la canción destinada a celebrar los 60 años de Super Bowls.

Billie Joe Armstong, Mike Dirnt y Tre Cool empezaron a tocar temas más duros y menos sentimentales, como “Holiday”, “Boulevard of Broken Dreams” y “American Idiot”.

Armstrong no censuró la palabra con “f” en la letra de “American Idiot”. La palabra fue silenciada en la retransmisión de la NBC, pero suscitó fuertes vítores dentro del estadio.

El mariscal de campo de los Seattle Seahawks, Sam Darnold, mira sus manos mientras calienta antes del partido de fútbol americano del Super Bowl 60 contra los New England Patriots.

Carlile y Puth ofrecen momentos patrióticos antes del saque inicial

El cantautor Charlie Puth ofreció una interpretación arrolladora y conmovedora de “The Star-Spangled Banner”.

El cantante, de 34 años y natural de Nueva Jersey, cantó de pie junto a un piano eléctrico Rhodes, respaldado por un coro y una sección de trompas.

Su interpretación fue lenta y pausada, pero tardó 1 minuto y 56 segundos en cantar, algo más rápido que la media para un himno de la Super Bowl.

Antes, Brandi Carlile hizo una seria interpretación acústica de “America, the Beautiful”.

El rockero folk y country de 44 años vestía un traje negro y estaba respaldado por un violín y un violonchelo en el campo del Levi Stadium.

La ganadora de un Grammy dijo esta semana a la AP que no usaría pistas pregrabadas, afirmando que “la gente merece tenerte en directo”.

Después de la canción, Carlile, que es de Ravensdale, Washington, a unas 30 millas (48 kilómetros) a las afueras de Seattle, dijo que estaba “aliviada, y tan emocionada por los Seahawks baby ¡vamos!”.

Coco Jones abre las actuaciones del Super Bowl 60 con ‘Lift Every Voice’

Coco Jones, cantautora y actriz de 28 años de Columbia (Carolina del Sur), lució un vestido blanco y estuvo respaldada por un octeto de cuerda mientras interpretaba “Lift Every Voice and Sing”, una canción que se ha dado a conocer como el himno nacional negro no oficial.

“Me siento realmente increíble, espero haber enorgullecido a mis antepasados y espero haber inspirado a la nación a unirse”, declaró Jones a AP justo después de la canción.

Se comunicó por FaceTime con su madre en la banda mientras su prometido, el jugador de los Cleveland Cavaliers Donovan Mitchell, sostenía el teléfono.

Escrita por James Weldon Johnson, la canción se ha interpretado en la Super Bowl cada año desde 2021, la primera Super Bowl tras las protestas por el asesinato de George Floyd, cuando el sentimiento Black Lives Matter, y la canción, cobraron especial protagonismo.

Celebridades vistas en la Super Bowl 60

Chris Pratt lució una camiseta de los Seahawks mientras asistía a la Super Bowl y presentó al equipo antes de que salieran al campo.

En el lado opuesto del campo, Jon Bon Jovi hizo la introducción de los Patriots.

Estrellas como Travis Scott y Jay-Z estuvieron en la banda antes del partido. La hija de Jay-Z, Blue Ivy, saltó a una de las zonas de anotación para hacerse una foto.

Bad Bunny espera su gran momento

Antes de tomar el escenario en el estadio Levi's este domingo, el artista boricua se presentó en el Moscone Center de San Francisco en conferencia de prensa

Bad Bunny intentará destilar 10 años de carrera y una pesada carga de expectativas culturales en un espectáculo de 13 minutos cuando suba al escenario en el descanso.

El artista de 31 años ha estado a la altura de cada momento en un año monumental. Hace una semana ganó el Grammy al álbum del año por “Debí Tirar Más Fotos”, una carta de amor a su Puerto Rico natal que fue el lanzamiento más reproducido en streaming de 2025.

Ahora, se enfrenta a un espectáculo que, por su propia existencia, constituye un hito para la cultura latina.

Esta semana ha declarado que los fans no necesitan aprender español para disfrutar de su actuación, pero que deben estar preparados para bailar.