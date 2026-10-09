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Ex de Hayden Panettiere obtiene la tutela temporal de los bienes de la actriz y su hija comparece en el tribunal

La actriz murió en agosto pasada debido a una sobredosis

9 de octubre de 2026 - 2:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Wladimir Klitschko junto a Hayden Panettiere. (The Associated Press)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Wladimir Klitschko, expareja de Hayden Panettiere y padre de su hija, asumirá temporalmente el control del patrimonio que la actriz dejó tras su muerte, luego de que un juez aprobara su solicitud para proteger los bienes de la también protagonista de “Héroes”.

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La decisión se tomó este jueves durante una audiencia en la que también estuvo presente, de manera remota, Kaya, la hija ambos tuvieron en 2014.

De acuerdo con información de TMZ, el exboxeador recurrió a la corte en septiembre ante la preocupación de que parte de los bienes de la actriz pudieran perderse o ser dispuestos sin autorización. Entre las pertenencias que busca localizar se encuentran algunas joyas que, aparentemente, habrían terminado en una casa de empeño.

El padre de la actriz Hayden Panettiere confirmó la muerte de su hija a los 36 años. Hayden Panettiere se destacó por años en las populares series de televisión como “Heroes” y “Nashville”. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP, File)Pudo desempeñase en la meca del cine en varias películas. En la foto, junto a Julie Bowen y Tim Allen para el filme "Joe Somebody".
1 / 13 | Hayden Panettiere: una vida dedicada a la televisión y el cine . El padre de la actriz Hayden Panettiere confirmó la muerte de su hija a los 36 años. - Agencia EFE

La petición de Klitschko tiene como principal objetivo proteger la herencia de su hija, quien es la única beneficiaria. Panettiere murió sin dejar testamento, por lo que la administración de sus bienes debe resolverse a través del proceso de sucesión.

Durante la audiencia, el abogado de Klitschko explicó que su cliente también busca contar con facultades para solicitar la intervención de las autoridades en caso de que sea necesario investigar o recuperar propiedades de Panettiere que presuntamente fueron sustraídas o malversadas.

De acuerdo con la solicitud presentada ante la corte, existe preocupación de que algunos de esos objetos puedan ser vendidos o que resulte más difícil recuperarlos si no se actúa con rapidez.

Kaya, de 11 años, apareció brevemente en pantalla durante la audiencia y respondió algunas preguntas del juez para confirmar su identidad y señalar que se encontraba con su padre. La menor no tendrá que participar en la próxima audiencia, programada para diciembre.

Panettiere y Klitschko comenzaron su relación en 2008 y recibieron a su hija en 2014. La pareja se separó en 2018 y el exboxeador obtuvo posteriormente la custodia de Kaya.

La actriz murió en agosto pasado, a los 36 años, en Carolina del Sur.

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Hayden Panettiere
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