Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
28 de agosto de 2026
91°Lluvias aisladas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Expresentadora de televisión se declara culpable por asesinar a su madre: “Creía que era el diablo”

La investigación reveló que la acusada atravesaba episodios de delirios

28 de agosto de 2026 - 1:51 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Angelynn "Angie" Mock (Facebook)
Por El Tiempo / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Lo que comenzó como una investigación por la muerte violenta de una mujer de 80 años terminó con una declaración de culpabilidad que cerró una de las etapas más complejas del caso.

RELACIONADAS

Angelynn “Angie” Mock, antigua presentadora de televisión en Estados Unidos, se declaró culpable de asesinato en primer grado por la muerte de su madre, Anita Avers, ocurrida el 31 de octubre de 2025 en Wichita, Kansas.

Mock, de 48 años, había trabajado años atrás frente a las cámaras. Entre 2011 y 2015 fue presentadora y reportera del noticiero matutino de KTVI Fox 2 en St. Louis, Missouri, y posteriormente tuvo experiencia en otros programas de Estados Unidos. Al momento del crimen ya no ejercía como periodista y laboraba en el área comercial de una empresa de software.

La mañana de Halloween de 2025, la Policía de Wichita recibió un reporte sobre un incidente con arma blanca en una vivienda donde la mujer residía junto a su madre y su padrastro. Los agentes encontraron a la expresentadora en el exterior de la casa con heridas en las manos.

En el interior localizaron a Avers gravemente herida en su habitación y, posteriormente, fue trasladada a un hospital, donde murió poco después debido a las múltiples heridas provocadas por el objeto cortopunzante.

De acuerdo con los documentos judiciales citados por Fox News, Mock sostuvo inicialmente que había actuado para defenderse. Sin embargo, luego realizó afirmaciones que mostraban una percepción alterada de lo que estaba ocurriendo.

Entre esas declaraciones estuvo su convencimiento de que su madre era el diablo. Según el medio estadounidense New York Post, Mock llegó a decir: “Creo que es el diablo”. También aseguró que había cometido el homicidio para protegerse y, en otra declaración, sostuvo: “Tuve que matarla, no iba a parar”.

La investigación también estableció que junto al cuerpo de Avers fueron encontrados varios utensilios de cocina, entre ellos cuchillos y un rallador de queso, colocados sobre una almohada. Los investigadores documentaron además múltiples perforaciones en la ropa de cama, elementos que fueron incorporados al expediente del caso.

El comportamiento de Mock durante y después del homicidio llevó a las autoridades a examinar su estado psicológico. Su padrastro, Barry Avers, declaró que ella había sido diagnosticada con un trastorno esquizoafectivo y que había experimentado episodios de delirios y depresión.

Según su testimonio, la mujer había llegado a afirmar que algunos individuos a su alrededor eran “robots” y “no personas reales”. También habría tenido anteriormente comportamientos alterados que requirieron intervención policial y, en una ocasión, atención psiquiátrica.

La situación tuvo consecuencias directas en el proceso judicial. En enero de 2026, un juez determinó que Mock no estaba en condiciones mentales para enfrentar un juicio y ordenó su traslado a un hospital psiquiátrico estatal para evaluación y tratamiento. Meses después, esa determinación fue revertida y fue considerada competente para continuar con el proceso.

Con esa etapa superada, la expresentadora optó finalmente por declararse culpable del cargo de asesinato en primer grado.

El acuerdo alcanzado contempla una condena de cadena perpetua, con posibilidad de solicitar libertad condicional después de cumplir 25 años. La sentencia está programada para el 5 de octubre de 2026.

Tags
televisión
ACERCA DEL AUTOR
El Tiempo / GDA
La primera edición del periódico EL TIEMPO circuló el 30 de enero de 1911. Nuestra misión es entregar a las audiencias productos y contenidos confiables, relevantes y oportunos, comprometidos con la...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 28 de agosto de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: