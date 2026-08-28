Expresentadora de televisión se declara culpable por asesinar a su madre: “Creía que era el diablo”

Lo que comenzó como una investigación por la muerte violenta de una mujer de 80 años terminó con una declaración de culpabilidad que cerró una de las etapas más complejas del caso.

Angelynn “Angie” Mock, antigua presentadora de televisión en Estados Unidos, se declaró culpable de asesinato en primer grado por la muerte de su madre, Anita Avers, ocurrida el 31 de octubre de 2025 en Wichita, Kansas.

Mock, de 48 años, había trabajado años atrás frente a las cámaras. Entre 2011 y 2015 fue presentadora y reportera del noticiero matutino de KTVI Fox 2 en St. Louis, Missouri, y posteriormente tuvo experiencia en otros programas de Estados Unidos. Al momento del crimen ya no ejercía como periodista y laboraba en el área comercial de una empresa de software.

La mañana de Halloween de 2025, la Policía de Wichita recibió un reporte sobre un incidente con arma blanca en una vivienda donde la mujer residía junto a su madre y su padrastro. Los agentes encontraron a la expresentadora en el exterior de la casa con heridas en las manos.

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En el interior localizaron a Avers gravemente herida en su habitación y, posteriormente, fue trasladada a un hospital, donde murió poco después debido a las múltiples heridas provocadas por el objeto cortopunzante.

De acuerdo con los documentos judiciales citados por Fox News, Mock sostuvo inicialmente que había actuado para defenderse. Sin embargo, luego realizó afirmaciones que mostraban una percepción alterada de lo que estaba ocurriendo.

Entre esas declaraciones estuvo su convencimiento de que su madre era el diablo. Según el medio estadounidense New York Post, Mock llegó a decir: “Creo que es el diablo”. También aseguró que había cometido el homicidio para protegerse y, en otra declaración, sostuvo: “Tuve que matarla, no iba a parar”.

La investigación también estableció que junto al cuerpo de Avers fueron encontrados varios utensilios de cocina, entre ellos cuchillos y un rallador de queso, colocados sobre una almohada. Los investigadores documentaron además múltiples perforaciones en la ropa de cama, elementos que fueron incorporados al expediente del caso.

El comportamiento de Mock durante y después del homicidio llevó a las autoridades a examinar su estado psicológico. Su padrastro, Barry Avers, declaró que ella había sido diagnosticada con un trastorno esquizoafectivo y que había experimentado episodios de delirios y depresión.

Según su testimonio, la mujer había llegado a afirmar que algunos individuos a su alrededor eran “robots” y “no personas reales”. También habría tenido anteriormente comportamientos alterados que requirieron intervención policial y, en una ocasión, atención psiquiátrica.

La situación tuvo consecuencias directas en el proceso judicial. En enero de 2026, un juez determinó que Mock no estaba en condiciones mentales para enfrentar un juicio y ordenó su traslado a un hospital psiquiátrico estatal para evaluación y tratamiento. Meses después, esa determinación fue revertida y fue considerada competente para continuar con el proceso.

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Con esa etapa superada, la expresentadora optó finalmente por declararse culpable del cargo de asesinato en primer grado.