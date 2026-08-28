A 10 años de su muerte, recuerdan a Juan Gabriel con actividades y especiales

A diez años de la muerte de Juan Gabriel en Santa Mónica (California), Estados Unidos recuerda este viernes al Divo de Juárez con proyecciones, conciertos, programas especiales y homenajes que recorren varias ciudades del país.

Chicago prevé revivir el emblemático concierto con el que Alberto Aguilera Valadez, más conocido como Juan Gabriel, hizo historia en la música popular mexicana, gracias a la proyección del documental “Juan Gabriel: Mi Primer Bellas Artes”, en el décimo aniversario luctuoso del cantante.

El documental de María José Cuevas, una edición remasterizada con audio mejorado y tomas inéditas de la trascendental actuación, se proyectará este viernes en el Millennium Park de Chicago, en colaboración con el Museo Nacional de Arte Mexicano.

1 / 14 | Juan Gabriel: una vida en fotos. Raúl Velasco y Pedro Vargas entrevistan a Juan Gabriel. - El Universal / GDA 1 / 14 Juan Gabriel: una vida en fotos Raúl Velasco y Pedro Vargas entrevistan a Juan Gabriel. El Universal / GDA Compartir

Posteriormente, el 15 de septiembre, llegará a unas 440 salas de cine de todo Estados Unidos por una única noche.

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“La música de Juan Gabriel une a la gente”, dijo Jaime L. Ortega, subdirector de artes escénicas del Museo Nacional de Arte Mexicano, en declaraciones a EFE.

“El concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes es uno de los momentos más icónicos de la música mexicana, y más de tres décadas después, nos enorgullece compartirlo con miles de personas en Chicago”, añadió.

Juan Gabriel falleció el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California, a los 66 años, tras sufrir un infarto tan solo dos días después de haberse presentado ante unos 17,500 asistentes en The Forum de Inglewood, como parte de su gira “MeXXIco Es Todo”.

Sus cenizas fueron trasladadas para un homenaje póstumo en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. Su muerte dejó un vacío en la música mexicana, ya que está considerado uno de los más grandes compositores del país.

Su relevancia traspasó fronteras, y una muestra de ello son las múltiples celebraciones, conciertos y homenajes que se replican estos días por distintas ciudades de Estados Unidos.

Otro de los eventos de gran magnitud tendrá lugar el sábado 29 de agosto en la Plaza de Cultura y Artes de Los Ángeles, con el “Inolvidable: Celebrando el Legado de Juan Gabriel”.

La velada gratuita incluirá mariachi, bailarines folclóricos y sorpresas especiales en tributo al autor de temas como “Amor Eterno” o “Hasta que te conocí”.

En El Paso, Texas, la plaza San Jacinto acogerá este viernes 28 de agosto, el concierto gratuito al aire libre comandado por Arturo Guerrero bajo el nombre ‘El Legado de Juan Gabriel’.

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Bares y clubs nocturnos también ofrecerán fiestas dedicadas al Divo de Juárez, pero los homenajes también se verán en televisión.

Telemundo presentará un especial de una hora en horario estelar, llamado “Juan Gabriel, Amor Eterno”, “que incluirá entrevistas en profundidad con familiares y amigos de Juan Gabriel, quienes reflexionarán sobre su vida y su prolífica carrera musical de 45 años”, anunció la cadena de medios.