Miss USA corona por primera vez a una madre y mujer casada

La celebración del 75 aniversario de Miss USA sumó un capítulo histórico la noche del 27 de agosto, cuando Justus Kelley, representante de Virginia, conquistó la corona durante la gran final celebrada en el Adrienne Arsht Center for the Performing Arts de Miami.

A sus 31 años, Kelley rompió varias barreras dentro del certamen al convertirse en la primera madre, la primera mujer casada y la primera concursante en sus 30 años en ganar el título de Miss USA. Su victoria fue posible gracias a los cambios implementados en 2023, cuando la organización eliminó el límite de edad y permitió la participación de madres y mujeres casadas.

“Soy Justus Kelley y acabo de ganar Miss USA 2026. Esta oportunidad significa todo para mí y, además de celebrar el 75 aniversario, hicimos historia esta noche”, expresó la ganadora en un vídeo de Instagram que compartió la organización de Miss USA. “Soy la primera mujer casada, la primera madre y la primera mujer en sus 30 años en lograr este título. Es una gran noche”.

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Más allá de la pasarela, Kelley comparte con su esposo, Tyler, una importante labor de servicio. La pareja acoge niños en hogares de crianza temporal y fundó la organización Foster Footprints, dedicada a apoyar a esta población. “Desde el principio supimos que queríamos ser un hogar seguro, amoroso y acogedor para niños de cualquier edad, raza, orientación o procedencia”, destacó Kelley. “Queríamos que cada niño que cruzara nuestras puertas supiera que estaba seguro, que era valorado y que merecía ser amado exactamente como es”.

En los últimos tres años, Puerto Rico ha coronado a dos reinas que ya eran madres al momento de recibir el título: Jennifer Colón, Miss Universe Puerto Rico 2024, y Jennifer Barreto, Miss Universe Puerto Rico 2026.

Además del prestigio que acompaña el título, Kelley recibió un paquete de premios valorado en más de $685,000. Entre los incentivos figuran un salario de $150,000, un vehículo Range Rover, el alquiler durante un año de un apartamento de lujo en Miami y un exclusivo guardarropa, valorado en $30,000, para su participación en Miss Universe, que se llevará a cabo el 24 de noviembre de 2026 en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan.

La puertorriqueña Madison Anderson Berríos, primera finalista de Miss Universe 2019, formó parte del panel de jueces de Miss USA 2026.