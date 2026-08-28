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Elena Sofía estrena “Me enamoré de ti” y continúa su evolución dentro del pop latino

El lanzamiento marca un nuevo capítulo para la artista de 17 años

28 de agosto de 2026 - 12:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La cantautora puertorriqueña estrena su nuevo sencillo: "Me enamoré de Ti". (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La cantautora puertorriqueña Elena Sofía, recientemente seleccionada por la revista Billboard como una de las artistas latinas que forman parte de su radar de talentos emergentes, presenta su nuevo sencillo, “Me enamoré de ti”, disponible desde hoy en todas las plataformas digitales.

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El lanzamiento marca un nuevo capítulo en la evolución musical de la artista de 17 años, quien continúa desarrollando una identidad propia dentro del pop latino. Con una propuesta fresca y contemporánea, el tema explora una nueva faceta de Elena Sofía como intérprete y compositora.

“‘Me enamoré de ti’ es una canción que disfruté muchísimo grabar porque siento que tiene una energía muy bonita y diferente. Me encanta cómo va creciendo y cómo al final se siente más divertida y espontánea. Estoy muy emocionada de que finalmente pueda escucharla todo el mundo”, expresó la artista.

El sencillo llega pocas semanas después de “Hola, ¿Aló?”, estrenado en julio, y mantiene el ritmo de una etapa de constante actividad musical para Elena Sofía. A través de sus recientes lanzamientos, la joven continúa explorando diferentes sonidos y facetas dentro del pop, mientras amplía un repertorio que busca reflejar su personalidad y sensibilidad artística.

Este momento también coincide con una nueva etapa profesional para la puertorriqueña, tras su reciente incorporación a Sony Music Latin. Además de la música y la composición, Elena Sofía se ha desarrollado en la actuación y ha llevado su propuesta a distintos escenarios de Latinoamérica.

En el ámbito digital, la artista cuenta con una comunidad de más de 1.83 millones de suscriptores en YouTube y sobre 400 mil seguidores en Instagram, plataformas que le han permitido mantener una conexión cercana con su público mientras continúa consolidando su carrera.

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MúsicaMúsica popSonyCantantes
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