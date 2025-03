Fallece la actriz y cantante cristiana Thirsa Ramos

De inmediato, los mensajes de despedida, así como condolencias para el esposo, hijas y familia de la cantante, no se hicieron esperar. La mayoría se encargó de resaltar las cualidades de quien formó parte de la estación radial Nueva Vida 97.7FM .

El comediante Josué Torres “Comedy” , por su parte, sostuvo: “Hoy papá Dios llamó a nuestra querida Thirsa a su presencia. Nuestro corazón siente mucha tristeza porque ya no estará con nosotros, pero sentimos un gran orgullo porque fuiste una guerrera. Hoy oramos por tu esposo e hijas, que Dios los fortalezca y los abrace con su paz. Thirsa fue parte importante de nuestras producciones y su trabajo lo hizo con excelencia aún en medio de su batalla. Tu fe siempre estuvo puesta en el Señor y sabemos que hoy disfrutas en su presencia. Te amamos y siempre estaremos aquí para tu familia. Descansa en paz”.

Optimismo inquebrantable

“El 15 de julio de 1990 respiré por primera vez, grité y lloré por primera vez, al igual que me abrazaron y besaron por primera vez. Hoy, a esta fecha se le añade otro recordatorio y es que hoy decido tomar unos minutos para compartirles que ayer, 14 de julio de 2023 comencé tratamiento para atacar un cáncer que intenta diferentes partes de mi cuerpo”, comenzó la artista.

“Cada día Dios me ha mostrado su hermoso cuidado con gente que me conoce y que no, y tengo la convicción de que en el mañana seguiré viéndolo”, afirmó.