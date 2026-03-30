Fe y tradición en la Tierra de Gigantes: “La vida de Jesús” regresa a Carolina

Bajo el cielo de la Ciudad Gigante, la Plaza de Recreo Rey Fernando III se transforma cada año en un escenario vivo de fe. La representación de la pasión de Jesucristo en Carolina no es solo un acto teatral, sino un encuentro donde la comunidad y destacadas figuras de la actuación puertorriqueña convergen para revivir los momentos más solemnes de la cristiandad.

Desde el baile de Salomé hasta el silencio sepulcral de la crucifixión, la obra “La vida de Jesús”, del productor de teatro Florentino Rodríguez, abarca un arco dramático completo de la vida, pasión y muerte de Jesús. Dirigida a un público diverso y presentada de forma gratuita, esta producción se ha consolidado como una de las tradiciones más importantes del municipio autónomo.

Con una puesta en escena que reúne a veteranos de la actuación, la pieza eleva el estándar del teatro sacro en Puerto Rico y ofrece una interpretación humana y emotiva del relato bíblico.

“Por encima de los ensayos, esto va mucho más allá, esto es un proceso y es una transformación, básicamente, tanto para mí como yo sé que para cada uno de los actores que van a estar compartiendo con nosotros en esta fecha. Primero, por la fortaleza que tiene en nuestro sentir una fecha tan importante. Yo, para representar ese personaje tan mítico y tan importante que ha transformado generaciones, que ha trascendido creencias, y ha sido tan influyente, que para yo iniciar ese proceso comienzo con lo físico y no solo por lo estético, por decirlo de alguna forma, es para que el público pueda asimilar y quizás ver, porque cada cual tiene una imagen en su mente de este personaje y para mí es bien importante eso como actor, que ellos lo crean y vean, y sientan que es algo bien similar o cercano a lo que ellos tienen en su mente”, dijo a El Nuevo Día el actor Jonathan Cardenales, quien interpreta a “Jesús”.

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Alexandra Malagón, por su parte, identificó dos escenas de mucho peso emocional. Ambas están relacionadas con su personaje “María Magdalena”.

“Una es la escena donde ella está lavando los pies de Jesús y le ruega que la perdone, que si hay para ella un espacio en su ministerio de perdón. Ella llora, ella se emociona porque los que están alrededor la siguen acusando y sin embargo vemos ese amor de nuestro Señor, sobre todo yo creo que en este caso hacia las mujeres, porque las mujeres históricamente y sobre todo en el Antiguo Testamento han sido siempre, yo te diría, desplazadas, desterradas y maltratadas. Y llega el Nuevo Testamento con Jesús y vemos ese amor y ese respeto que Jesús brinda a las mujeres”, resaltó.

La otra parte es el momento cuando bajan a Jesús de la cruz. “Yo estoy con María (madre de Jesús), estamos llorando, es ese momento tan difícil de verlo, que Jesús abandona ese cuerpo físico, está maltratado después de todo lo que pasa en todo ese calvario. Es un momento bien emocional y el año pasado cuando lo hicimos la primera vez, Suzette (Bacó) y yo ambas lloramos, estuvimos llorando, pero después se te hace difícil porque es como una catarsis que vives en ese momento”, explicó.

Aunque no sería la primera vez que caracterizan a sus respectivos personajes, Cardenales estableció que el trabajo de perfeccionarlos no se detiene.

“La historia está contada y aunque hay muchas versiones y uno se nutre de ellas, la imagen que tú tienes es más valiosa quizás de lo que tú puedas encontrar en otras representaciones, hablando como actor. Uno busca referencias, ve otras interpretaciones y dice, pues mira, me gusta la línea por donde se fue X personaje o tomas la experiencia que él vivió y la menciona en una entrevista y la haces tuya y tú dices, es verdad”, mencionó el intérprete.

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La esposa del salsero boricua Gilberto Santa Rosa, igualmente, relató que se enamoró del personaje desde el primer momento que Rodríguez la convocó.

“Yo comencé a leer, todo lo que podía nutrirme sobre María Magdalena, vi documentales, vi películas, vi series, me he nutrido de un montón de información y comencé a defenderla porque creo que es uno de los personajes que ha sido más calumniado y más maltratado en la Biblia porque todo lo que se dice de ella ni siquiera la Biblia lo dice, se lo inventó un papa en el tercer siglo. Yo me empecé a enamorar de María Magdalena y cuando terminé de hacerla el año pasado continué en esa búsqueda, incluso encontré nuevas series, nuevas películas, nuevos escritos y he seguido nutriéndome y realmente creo que este año aún voy con más conocimiento del personaje, más enamorada del personaje y con más ganas de que poco a poco esta nueva generación y las venideras empiecen a entender que ella era la apóstol de los apóstoles, pero que lamentablemente históricamente el machismo y las costumbres de la época no le permitieron tener su sitio donde realmente debió estar”, acotó.

Sobre si existe alguna frase del libreto que los haya marcado fuera del escenario, Cardenales compartió un testimonio que tuvo lugar el año pasado. En aquel entonces, su hijo recién nacido, Aster, atravesaba un cuadro clínico delicado.

“Yo estaba viviendo un proceso muy intenso, un proceso con mi hijo que apenas para esa fecha tenía dos meses de vida, era recién nacido, pues él se enfermó en el hospital cuando lo llevamos, cogió bacterias y los médicos no me lo aseguraban, estaba intubado y pues todas esas emociones que yo tenía en mi mente, que era inevitable sacarlas de mí, pues yo las traté de utilizar en el personaje. Hubo un momento, porque de la forma en la que está narrada y escrita la pieza, para hacerla de una forma teatral, Florentino Rodríguez, que es el adaptor y el productor, pues él puso la escena del pasaje que los niños vienen a él, ¿verdad? Y hay una línea que Jesús dice, ‘dejad que los niños vengan a mí’”, dijo.

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Cardenales añadió entre lágrimas: “Así de impactante fue ese momento. Yo digo esa línea, otra actriz que está en escena con los niños me da un bebé en las manos y yo me quebré, no como personaje, sino como persona, como padre. Tuve que contener la emoción y a la misma vez fue tan hermoso lo que sentí, porque yo sentía que mi cuerpo estaba vibrando tanto que sentí un abrazo mágico que me dijo, ‘tranquilo, todo va a estar bien”.

Malagón, igualmente conmovida, confirmó el relato de su compañero. La actriz recordó que todos los días llenaban de abrazos a Cardenales y se unían en oración a favor de Aster.

“La vida de Jesús” también presenta una escena impactante para la presentadora. En su caso, se trata cuando María Magdalena se describe antes de conocer a Jesús. El texto finaliza con la frase “Él me salvó”.

“Y entonces vemos cómo el personaje se transforma a través de decirlo, de expresarlo a alguien que conocía a la Magdalena del pasado, a la Magdalena rica, que tenía palacios, que tenía joyas. En ese momento, yo por lo menos como actriz, siento una transformación de cómo ella, la sola presencia de estar en los caminos de Jesús y de haber sido aceptada, porque ella lo dice en el monólogo, ‘Él me aceptó, me perdonó, me llevó con los suyos’, es ese momento donde el público y ella conocen un poco de su pasado y de cómo el amor de Jesús la cambia”, dijo.

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La pareja de actores aprovechó para invitar al público a ver “La vida de Jesús” del 1 al 3 de abril a las 7:00 p.m. en la Plaza de Recreo Rey Fernando III. El elenco incluye el nombre de importantes figuras del teatro boricua como Cardenales, Suzzette Bacó, Malagón, Mariana Quiles, Luis Ponce, Herbert Cruz y Maricarmen Avilés.

“La obra tiene un momento importantísimo enmarcado en la Semana Mayor ciertamente y rescatar el que el público vaya a ver teatro, el que el público se lleve, como dice Jonathan, esta experiencia, esta vivencia, esta solemnidad que tanto Florentino y el municipio de Carolina quieren presentar. Lo hacemos frente a la iglesia, lo hacemos debajo de las estrellas, igual que Jesús predicó, porque Jesús predicó en la naturaleza, no era en templos, Jesús predicó al aire libre y las personas que llevan esa misma experiencia de recibir esta palabra, de recibir este mensaje, de conocer quizás un poco más de estos personajes así en teatro, quizás no han visto en películas mexicanas, americanas, pero ver que se hace en el contexto de nosotros, con personajes que son conocidos por ellos, que viven en Puerto Rico”, concluyó Malagón.