Fernando Carrillo revela que Delcy Rodríguez fue “el gran amor de su vida”

En una reveladora entrevista concedida al programa matinal de Chilevisión, “Contigo en la mañana”, el veterano actor venezolano Fernando Carrillo habló sobre los acontecimientos políticos que sacuden a Venezuela, así como algunos detalles íntimos de su pasado sentimental con la actual presidenta encargada de este país, Delcy Rodríguez.

La presencia de Carrillo en la televisión chilena se produjo a raíz de la captura de Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela, y su esposa Cilia Flores, el pasado 3 de enero de 2026, quienes fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo.

Durante su conversación en el programa de televisión, el protagonista de telenovelas como “Abigaíl” y “Rosalinda” confirmó que tuvo una relación amorosa con Rodríguez a mediados de la década del 2000. Al ser consultado por el animador Eduardo de la Iglesia sobre si efectivamente habían sido pareja, Carrillo no dudó en su respuesta.

“Así es, (fuimos pareja) tres años. La mujer más inteligente, y hoy puedo decir que ha sido el gran amor de mi vida”, confesó el actor. Carrillo describió a la actual mandataria interina como una figura de principios inquebrantables, asegurando que su carácter la aleja de cualquier posibilidad de deslealtad política. “Sabiendo cómo actúa, cómo defiende a su familia, a sus amigos... uno está con grandes mujeres en la vida, inteligentes y triunfadoras. Hará lo que sea más beneficioso para los venezolanos”, añadió.

Defensa ante rumores de traición

Uno de los puntos más intensos de la entrevista en “Contigo en la mañana” se dio en el momento en el que abordaron las especulaciones de medios internacionales que sugieren que la captura de Maduro pudo gracias a una entrega interna. Carrillo, visiblemente molesto con estas versiones, fue tajante al defender tanto al mandatario capturado como a su ex pareja.

“Imposible. Si hay alguien chavista en Venezuela es el presidente Maduro, y si hay alguien madurista en Venezuela es la vicepresidenta Delcy Rodríguez. No he conocido a una mujer más leal, más fiel, más honesta, más noble, más valiente, y es imposible”, sentenció el actor de 60 años, calificando los rumores como una estrategia de quienes celebran la intervención estadounidense.

Respecto a la figura de Rodríguez en el poder, Carrillo quiso hablar claro sobre el asunto. “La conozco muy bien a la vicepresidenta, y hoy primera presidenta de Venezuela, la conozco muy bien. Fue mi pareja y estoy seguro de que la traición no vino por allí”. Según su testimonio, la actual presidenta es “una de las mujeres más brillantes de la política mundial”.

