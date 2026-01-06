Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fernando Carrillo revela que Delcy Rodríguez fue “el gran amor de su vida”

El actor defendió a la actual presidenta encargada de Venezuela en momentos en que ha sido acusada de “traicionar” a Nicolás Maduro

6 de enero de 2026 - 11:02 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El actor venezolano Fernando Carrillo, a la izquierda, indicó en una entrevista en un medio chileno que tuvo una relación amorosa con Delcy Rodríguez, actual presidenta encargada de Venezuela.
El actor venezolano Fernando Carrillo, a la izquierda, indicó en una entrevista en un medio chileno que tuvo una relación amorosa con Delcy Rodríguez, actual presidenta encargada de Venezuela. (El Nuevo Día)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

En una reveladora entrevista concedida al programa matinal de Chilevisión, “Contigo en la mañana”, el veterano actor venezolano Fernando Carrillo habló sobre los acontecimientos políticos que sacuden a Venezuela, así como algunos detalles íntimos de su pasado sentimental con la actual presidenta encargada de este país, Delcy Rodríguez.

RELACIONADAS

La presencia de Carrillo en la televisión chilena se produjo a raíz de la captura de Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela, y su esposa Cilia Flores, el pasado 3 de enero de 2026, quienes fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo.

Durante su conversación en el programa de televisión, el protagonista de telenovelas como “Abigaíl” y “Rosalinda” confirmó que tuvo una relación amorosa con Rodríguez a mediados de la década del 2000. Al ser consultado por el animador Eduardo de la Iglesia sobre si efectivamente habían sido pareja, Carrillo no dudó en su respuesta.

“Así es, (fuimos pareja) tres años. La mujer más inteligente, y hoy puedo decir que ha sido el gran amor de mi vida”, confesó el actor. Carrillo describió a la actual mandataria interina como una figura de principios inquebrantables, asegurando que su carácter la aleja de cualquier posibilidad de deslealtad política. “Sabiendo cómo actúa, cómo defiende a su familia, a sus amigos... uno está con grandes mujeres en la vida, inteligentes y triunfadoras. Hará lo que sea más beneficioso para los venezolanos”, añadió.

Defensa ante rumores de traición

Uno de los puntos más intensos de la entrevista en “Contigo en la mañana” se dio en el momento en el que abordaron las especulaciones de medios internacionales que sugieren que la captura de Maduro pudo gracias a una entrega interna. Carrillo, visiblemente molesto con estas versiones, fue tajante al defender tanto al mandatario capturado como a su ex pareja.

“Imposible. Si hay alguien chavista en Venezuela es el presidente Maduro, y si hay alguien madurista en Venezuela es la vicepresidenta Delcy Rodríguez. No he conocido a una mujer más leal, más fiel, más honesta, más noble, más valiente, y es imposible”, sentenció el actor de 60 años, calificando los rumores como una estrategia de quienes celebran la intervención estadounidense.

Respecto a la figura de Rodríguez en el poder, Carrillo quiso hablar claro sobre el asunto. “La conozco muy bien a la vicepresidenta, y hoy primera presidenta de Venezuela, la conozco muy bien. Fue mi pareja y estoy seguro de que la traición no vino por allí”. Según su testimonio, la actual presidenta es “una de las mujeres más brillantes de la política mundial”.

Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, compareciendo ante un tribunal federal este lunes, en Nueva York (EE.UU.). EFE/ Jane Rosenberg Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (izquierda), junto a su esposa,, Cilia Flores (derecha), compareciendo ante un tribunal federal este lunes, en Nueva York (EE.UU.). EFE/ Jane Rosenberg Nicolás Maduro (centro), reacciona ante un espectador tras su comparecencia en el tribunal federal de Manhattan, el lunes 5 de enero de 2026, en Nueva York. (Elizabeth Williams vía AP)
1 / 6 | FOTOS: Así captaron a Nicolás Maduro durante su primera audiencia en un tribunal de Nueva York. Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, compareciendo ante un tribunal federal este lunes, en Nueva York (EE.UU.). EFE/ Jane Rosenberg - Jane Rosenberg

Mientras Carrillo ofrecía estas declaraciones en la pantalla de Chilevisión, el proceso judicial contra Maduro y Flores se encontraron frente a un juez en Estados Unidos. Ambos se declararon “no culpables” ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York el pasado 5 de enero. Sin embargo, para Carrillo, el trasfondo de la detención no tiene que ver con la justicia criminal, sino con intereses económicos. “Esto siempre ha sido para robarse el petróleo y las riquezas de Venezuela”, comentó durante el programa.

Tags
VenezuelaNicolás Maduro
ACERCA DEL AUTOR
Francisco Javier Díaz
Francisco Javier DíazArrow Icon
Francisco Javier Díaz trabaja en El Nuevo Día desde febrero de 1999, cuando formó parte de la publicación semanal "TV al Día". Unos meses más tarde, pasó a ser parte del...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 6 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: