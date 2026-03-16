Funky Joe y Andrés Waldemar viven el mismo retiro espiritual y llamado de Dios

Al igual que lo hizo hace unas semanas la presentadora y talento radial, Sonya Cortés, al participar en el Retiro de la Hermandad de Emaús, su colega de cabina José Vallenilla “Funky Joe” y el cantante Andrés Waldemar Volmar Méndez experimentaron el pasado fin de semana un encuentro espiritual en la parroquia Santísimo Sacramento en Ponce.

Cortés afirmó que vive un momento de transformación en su vida en el que se ha enfocado en su bienestar físico, emocional y espiritual. El locutor Funky Joe, al igual que Padre Orlando Lugo han sido testigos de ello al compartir con la animadora en el espacio radial El Circo de La Mega (106.9 FM).

Esta vez el turno de convivencia espiritual lo experimentó Funky Joe al participar por tres días del retiro de hombres. Ayer, domingo, en la clausura espiritual, Cortés y Padre Orlando lo esperaron para el abrazo fraternal del retiro.

“A veces no entendemos los caminos de Dios… pero sus planes siempre son perfectos. Este fin de semana vivimos el Retiro #7 de la Hermandad de Emaús en nuestra parroquia Santísimo Sacramento de Ponce. Hombres valientes dijeron sí al llamado de Dios y tuvieron un encuentro con el Resucitado. Entre ellos, Andrés Waldemar y Funky Joe, que se lanzaron sin miedo y hoy dan testimonio de que cuando Dios llama, algo grande sucede. Gracias a Jailene Cintrón, mami Sonya, el corillo de @elcircodelamega, amigos y familias por acudir. ¡Jesucristo ha resucitado! ”, destacó Padre Orlando Lugo en sus redes sociales, junto a fotos de la clausura del retiro donde se observa al locutor, al cantante y a las presentadoras Cortés y Jailene Cintrón.

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Ambas presentadoras han trabajado en proyectos de televisión y radio con Funky Joe. En radio, Cintrón y Cortés han estado como coanfitrionas del Circo de La Mega, junto a veterano locutor que hasta el 2025 fue la pareja radial de Antonio Sánchez “El Gángster”.

Cintrón también le dedicó unas palabras a Funky Joe por su encuentro espiritual.

“Acabo de llegar de ser testigo de algo verdaderamente hermoso: el cierre de su retiro espiritual de mi querido Funky. Ver su rostro lleno de paz, alegría y el gozo junto a todos los varones que caminaron junto a él en esta experiencia que fue un recordatorio vivo de cómo Dios sigue tocando corazones. Mientras los veía llegar de su Retiro #7 de la Hermandad de Emaús en la parroquia Santísimo Sacramento de Ponce, no podía evitar pensar en el camino de Emaús (Lucas 24:13-35). A veces caminamos con dudas, cargas o preguntas… y es en el camino donde el Señor se acerca, camina a nuestro lado y transforma nuestro corazón. Y cuando lo reconocemos, algo dentro de nosotros arde de nuevo”, compartió Cintrón en las redes sociales.

“Mi querido Funky Joe , que lo vivido en este retiro sea solo el comienzo de todo lo que Dios seguirá haciendo en tu vida. Orgullosa de ti y de @mamisonyaoficial. Gracias Padre Orlando Lugo por darme el privilegio de ser testigo de lo que Dios sigue haciendo para su gloria. Dios les bendiga!!“, puntualizó Cintrón.

“La mejor experiencia de mi vida”

Mientras que para el cantante Andrés Waldemar el retiro fue la “mejor experiencia y regalo de cumpleaños”, ya que le confirmó que Dios siempre ha estado en su caminar.

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