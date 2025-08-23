Génesis Dávila confiada en que “lo que está predestinado a ser, será”

Después de su destacada participación en “Miss Universe Latina: el reality”, donde ocupó el puesto de primera finalista, la boricua Génesis Dávila está lista para lo próximo. Así lo dejó claro esta tarde con una publicación en sus redes sociales.

Espléndida y sonriente, Miss Mundo Puerto Rico 2014 aprovechó una sesión fotográfica para agradecer a la audiencia el apoyo brindado en la competencia de Telemundo. La beldad estuvo nominada en dos ocasiones y fue salvada a través de los votos del público.

“Agradecida siempre. ¿Sabes? Lo que está predestinado a ser, será. Ni aunque te quites, ni aunque te pongas", lee el mensaje con el que acompañó el video.

La exreina de 34 años dijo: “Saludos, estoy aquí en una sesión de fotos, y quería aprovechar para darles las gracias a cada uno de ustedes, quienes estuvieron pendientes durante mi participación en ‘Miss Universe Latina. Vivo súper agradecida, de verdad, porque es algo que me llena el corazón saber que yo contaba con tantas personas que veían la participación mía”.

Dávila, asimismo, dio gracias por cada voto, mensaje, “like” y “share”. “Quiero que sepan que hay Génesis para largo, así que estén pendientes que hoy estoy haciendo unas fotitos y siento que les van a encantar”.

La puertorriqueña se despidió con “besos muy grande”. De inmediato, seguidores y aficionados de los certámenes de belleza acudieron a la publicación para expresar su alegría ante las buenas noticias de la natural de Bayamón.