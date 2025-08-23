Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
23 de agosto de 2025
86°nubes rotas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Génesis Dávila confiada en que “lo que está predestinado a ser, será”

La reina de belleza boricua dio a entender esta tarde que se aproximan nuevos proyectos relacionados a su carrera

23 de agosto de 2025 - 2:37 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Génesis Dávila compitió por la corona de Miss Universe Puerto Rico en el 2024. (Stephanie Rojas Rodriguez)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Después de su destacada participación en “Miss Universe Latina: el reality”, donde ocupó el puesto de primera finalista, la boricua Génesis Dávila está lista para lo próximo. Así lo dejó claro esta tarde con una publicación en sus redes sociales.

RELACIONADAS

Espléndida y sonriente, Miss Mundo Puerto Rico 2014 aprovechó una sesión fotográfica para agradecer a la audiencia el apoyo brindado en la competencia de Telemundo. La beldad estuvo nominada en dos ocasiones y fue salvada a través de los votos del público.

“Agradecida siempre. ¿Sabes? Lo que está predestinado a ser, será. Ni aunque te quites, ni aunque te pongas", lee el mensaje con el que acompañó el video.

La exreina de 34 años dijo: “Saludos, estoy aquí en una sesión de fotos, y quería aprovechar para darles las gracias a cada uno de ustedes, quienes estuvieron pendientes durante mi participación en ‘Miss Universe Latina. Vivo súper agradecida, de verdad, porque es algo que me llena el corazón saber que yo contaba con tantas personas que veían la participación mía”.

Dávila, asimismo, dio gracias por cada voto, mensaje, “like” y “share”. “Quiero que sepan que hay Génesis para largo, así que estén pendientes que hoy estoy haciendo unas fotitos y siento que les van a encantar”.

La puertorriqueña se despidió con “besos muy grande”. De inmediato, seguidores y aficionados de los certámenes de belleza acudieron a la publicación para expresar su alegría ante las buenas noticias de la natural de Bayamón.

Génesis Dávila comenzó su carrera en los certámenes de belleza participando en Miss Universe Puerto Rico 2013. En ese entonces era una de las favoritas para llevarse la corona. En 2025 participó en la primera edición de Miss Universe Latina y quedó primera finalista.
1 / 19 | FOTOS: Génesis Dávila, una dura en los certámenes de belleza. Génesis Dávila comenzó su carrera en los certámenes de belleza participando en Miss Universe Puerto Rico 2013.

Tags
Génesis DávilaMiss UniverseTelemundo
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 23 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: