En entrevista con este rotativo en marzo de 2025 Dávila expresó sus deseos de continuar su camino dentro del mundo de la belleza. “Yo tengo 34, pero me siento de 20 y siento que aun luzco muy joven. Eso gracias al esfuerzo y sacrifico que hago a diario cuidando mi alimentación, mi piel, el descanso y el ejercicio. La realidad es algo por lo que he trabajado. Yo no me voy a negar a ninguna oportunidad que sienta que puede elevar mi carrera a otro nivel, o me pueda abrir otras puertas, en la televisión y las comunicaciones. Si yo permito que el no clasificar en el Miss Puerto Rico a mí me eche un paso hacia atrás de seguir otras metas, me hago daño y todo lo recorrido en los últimos años sería en vano”, reiteró en aquel momento.