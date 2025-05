George Wendt, quien interpretó al querido bebedor en “Cheers”, muere a los 76 años

La familia de Wendt dijo que murió temprano en la mañana del martes, pacíficamente mientras dormía en su casa, según la firma de publicidad The Agency Group.

Wendt, quien pasó seis años en la renombrada compañía de improvisación Second City de Chicago antes de sentarse en un taburete de bar en el lugar donde todos conocen tu nombre, no tenía grandes esperanzas cuando audicionó para “Cheers”.

“Mi agente dijo: ‘Es un papel pequeño, cariño. Es una línea. En realidad, es una palabra’. La palabra fue ‘cerveza’. Me estaba costando creer que era el adecuado para el papel de ‘el tipo que parecía querer una cerveza’. Así que entré, y me dijeron: ‘Es un papel demasiado pequeño. ¿Por qué no lees este otro?’ Y era un tipo que nunca se iba del bar”, dijo Wendt a GQ en una historia oral de “Cheers”.